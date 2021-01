Leutgeb Entertainment Group GmbH

Andrea Bocelli kommt am 24. September 2021 ins Hallenstadion Zürich

Der beliebteste und meistgehörte Tenor der Welt wird bei diesem exklusiven Live-Konzert ein unvergessliches musikalisches Highlight setzen

Lassen Sie sich das nicht entgehen und genießen Sie ein einmaliges Programm mit über 150 Musikern, Tänzern, Sopranistinnen und einer fulminanten Multimediashow.

Bocellis legendäre Stimme, gepaart mit fantastischen neuen musikalischen Arrangements und der Verwendung modernster Technik haucht den schönsten musikalischen Meisterwerken neues Leben ein. Bei diesen Konzerten wird Andrea Bocelli das Publikum erneut auf eine unvergessliche kreative Reise mitnehmen, bei der jeder einzelne Moment bewegen und begeistern wird. Mit Ausflügen in die Welt der Klassik bis zum Hier und Jetzt mit populären Melodien, wird es wie das Leben selbst: Mal laut, mal leise, es wird persönlich, aufregend und mitreißend, besonders dann, wenn seine Fans den MEGA-HIT „Time To Say Good-Bye“ einfordern. Andrea Bocellis Live-Shows halten was sie versprechen, denn der Künstler selbst ist ein Perfektionist, der seinem treuen Publikum immer das Beste gibt.

An Ostern 2020, trat der Tenor auf Einladung der Stadt und der Erzdiözese Mailand im leeren Dom von Mailand auf. Die "Music for Hope"-Veranstaltung wurde als ein Moment des Gebets und der Hoffnung konzipiert und gilt als eine der größten musikalischen Live-Stream-Aufführungen aller Zeiten, mit über 2,8 Millionen gleichzeitigen Zuschauern in der Spitze und dem größten gleichzeitigen Publikum für einen klassischen Live-Stream in der Geschichte von YouTube. Das Video wurde in den ersten 24 Stunden mehr als 28 Millionen Mal aufgerufen.

Das neue Album enthält berühmte Titel (von "Halleluja", "You'll Never Walk Alone") sowie religiöses Repertoire und Originalwerke - u.a. von Bocelli selbst und Ennio Morricone komponiert -, die, alle zusammen genommen, einen roten Faden des Glaubens und der Hoffnung teilen. Auf „Believe“ begleitet ihn unter anderem Alison Krauss, die meistausgezeichnete Sängerin der Grammy-Geschichte, bei einer kraftvollen und emotionalen Darbietung von „Amazing Grace“. Das neue Album enthält weiterhin auch zwei Duette mit der Opernsängerin Cecilia Bartoli, ein bisher unveröffentlichtes Stück des verstorbenen, großen italienischen Komponisten Ennio Morricone, sowie das Schlusslied „Gratia Plena“ aus dem neuen, von der Kritik gefeierten Film "Fatima". Dieses sehr spezielle Album versucht auszudrücken, dass jede Musik der Seele gut tut, indem sie die subtilsten Nuancen der Menschlichkeit erschließt, unabhängig vom individuellen Glauben: „Gute Musik bringt eine kraftvolle Botschaft des Friedens und des Gemeinsam-Seins mit sich, sie lehrt uns etwas über Schönheit und hilft uns, unsere Herzen und unseren Geist zu öffnen.“

Das neue Album "Believe" von Andrea Bocelli wurde am 13. November 2020 weltweit veröffentlicht. “Believe“ ist ein zutiefst sakrales und spirituelles Album, das symbolisch mit "Music for Hope" verbunden ist und als echtes Herzensprojekt des Star-Tenors gilt.

Andrea wurde von der Italienischen Republik mit dem Großen Italienischen Verdienstorden (Grande Ufficiale Italiane Order of Merit) geehrt und ihm wurde der Titel eines Botschafters der Italienischen Republik San Marino verliehen. Er erwarb einen Bachelor-Abschluss in Operngesang am "G. Puccini"-Musikkonservatorium in La Spezia und einen Bachelor-Abschluss in Rechtswissenschaften an der Universität von Pisa, Italien. Während der Eröffnungszeremonie des Weltwirtschaftsforums 2015 in Davos (Schweiz) wurde er in Anerkennung seiner Arbeit als Künstler und Philanthrop mit dem angesehenen Crystal Award geehrt. Im Jahr 2016 verlieh ihm die Universität von Macerata den Ehrendoktortitel in Moderner Philologie.

