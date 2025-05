Enghouse Systems Limited

Enghouse Transportation & Public Safety und NKS110 IKS stellen neues landesweites Notrufsystem in Norwegen bereit

Markham, On (ots/PRNewswire)

Enghouse Transportation & Public Safety, ein führender Anbieter von Lösungen für die öffentliche Sicherheit und Notrufabwicklung, und die norwegische Nasjonalt Kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS („NKS110 IKS") geben die Einführung und Implementierung des Enghouse LocusEmergency OHV („LEO") Systems in allen 110-Notrufabwicklungszentren bekannt. Die Einführung von LEO hat Ende letzten Jahres begonnen und ist nun landesweit vollständig umgesetzt.

LEO bietet Notrufbetreibern hochmoderne Ressourcenmanagement-Tools, die eine bessere Situationserkennung und schnellere Reaktionszeiten in kritischen Situationen ermöglichen. Das neue System setzt einen hohen Standard für das Notfallmanagement in Norwegen. Da die Notfallszenarien immer komplexer werden, stellt LEO sicher, dass die 110-Notrufzentren vollständig ausgerüstet sind, um aktuelle und zukünftige Anforderungen zu bewältigen und die öffentliche Sicherheit landesweit zu verbessern.

„Mit LEO haben wir jetzt ein Werkzeug, das den heutigen Anforderungen gerecht wird und für die Herausforderungen von morgen gerüstet ist", so Trond Brenden, General Manager bei NKS110 IKS. „Mit der Einführung dieser Technologie baut Norwegen seine fortschrittliche Notfallinfrastruktur weiter aus und stellt schnelle und effektive Reaktionsmaßnahmen in den Vordergrund der öffentlichen Sicherheit."

Trond Nerdal, Head of Sales bei Enghouse Transportation & Public Safety, Locus Division, fügt hinzu: „Der landesweite Einsatz des LEO-Systems spiegelt unser Engagement wider, Organisationen der öffentlichen Sicherheit mit Spitzentechnologie zu versorgen. Wir freuen uns auf weitere Verbesserungen bei den Reaktionszeiten, wenn die neuen Funktionen ihre volle Wirkung entfalten."

Informationen zu NKS110 IKS

Nasjonalt Kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS (NKS110 IKS) ist eine einzigartige, nationale, interkommunale Organisation, die für die Beschaffung, die Implementierung, das Management und den Betrieb eines gemeinsamen Incident Management Tools und anderer relevanter Datensysteme für die Feuerwehr- und Rettungsnotrufzentralen in Norwegen verantwortlich ist. NKS110 IKS übernimmt auch die Beschaffung der technischen Infrastruktur und koordiniert die gemeinsamen Schulungen für die Systeme in den 110-Notrufzentralen. Weitere Informationen finden Sie unter www.nks110.no.

Informationen zu Enghouse Transportation & Public Safety

Enghouse Transportation & Public Safety, eine Abteilung von Enghouse Systems Limited, liefert innovative Softwarelösungen für den Transportsektor und die öffentliche Sicherheit. Enghouse ist spezialisiert auf integrierte Dispositions-, Feldkoordinations- und Echtzeit-Kommunikationsplattformen und unterstützt Notfall- und Transportdienste weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.enghousetransportation.com.