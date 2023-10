ESB Marketing Netzwerk

Digital Sports & Entertainment: Die digitale Rendite im Sportmarketing

Berlin (ots)

Das Sportbusiness wird immer digitaler. Doch was bringt die Digitalisierung für Sportorganisationen und Sponsoren wirklich? Lässt sich ein "ROI" bestimmen? Das sind die zentralen Fragen beim Kongress "Digital Sports & Entertainment", der am 25. Oktober 2023 zum 11. Mal in Berlin stattfindet.

Digitales Sportmarketing ist nicht neu, sondern mittlerweile Standard. Beim Branchentreff der Szene präsentieren über 60 Speaker in 11 Foren erfolgreiche Praxisbeispiele und diskutieren über digitale Zukunftsstrategien für Spitzen- und Breitensport, für Verbände, Clubs und Ligen.

Die Frage nach dem digitalen Mehrwert

Das Forum "Digitaler ROI im Sport" wird eine tiefgehende Diskussion darüber entfachen, welchen Nutzen die digitale Transformation des Sports in seiner Gesamtheit hat. Wie definieren Sportorganisationen den "digitalen ROI"? Was sind die Do's and Dont's des Digitalisierungsprozesses? Und wie können Sponsoren in dieser neuen Ära maximale Ergebnisse erzielen? Dazu haben die Veranstalter vom ESB Marketing Netzwerk zusammen mit "Sportheads" eine Studie aufgesetzt, die beim Kongress erstmalig präsentiert wird.

Regionalliga-Forum

Zum zweiten Mal ist das "Regionalliga-Forum" in den Kongress eingebettet. Hier kommen die Entscheider der Clubs und Landesverbände zusammen, um aktuelle Entwicklungen und digitale Transformation in den Fußball-Regionalligen zu erörtern. Dies liefert für Vertreter anderer Sportarten auch wertvolle Transfer-Erkenntnisse.

Top Marken im digitalen Sport-Kosmos

In diesem Jahr darf man sich auf Präsentationen von Top-Unternehmen und -Organisationen wie BMW, Erdinger Brauerei, Siemens, Sport1 und den Kansas City Chiefs freuen.

Der Kongress "Digital Sports & Entertainment" hat sich als Pflichttermin für Fachleute etabliert, die verstehen möchten, wie sich die Digitalisierung auf den Sport und die damit verbundenen Geschäftsmodelle auswirkt. Reservieren Sie sich den 25. Oktober und seien Sie Teil dieser inspirierenden Diskussion über die Zukunft des digitalen Sports.

