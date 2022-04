Forrester

Forrester: Helsinki, Stockholm und Kopenhagen sind Europas Top-Städte für die Suche nach hochqualifizierten Mitarbeiter:innen

London (ots/PRNewswire)

Angesichts des akuten Fachkräftemangels müssen europäische Unternehmen über die traditionellen Regionen hinausschauen, um die Talente für morgen zu finden

Nach Angaben von Forrester (Nasdaq: FORR), sind Helsinki, Stockholm und Kopenhagen die europäischen Talente-Hotspots, in denen Unternehmen hochqualifizierte Mitarbeiter:innen für die Zukunft finden. Zu den Top-10-Städten gehören auch Berlin, Hamburg, Oslo, München, Wien, Zürich und Amsterdam. London, das oft als Europas Tech-Drehscheibe bezeichnet wird, landet auf Platz 19 – vor allem wegen der strengen Einwanderungsregeln nach dem Brexit.

In dem Forschungsreport mit dem Titel „Navigating The Leading Skill Clusters Across Europe" erstellt Forrester eine Rangliste von 50 Städten, die Technologie- und Unternehmensführern dabei hilft, herauszufinden, wo sie die Qualifikationen für die zukünftige Arbeitswelt finden. Der Fokus auf die digitale Transformation, eine alternde Bevölkerung, zunehmende Automatisierung und anhaltende pandemiebedingte Störungen haben in Europa eine Qualifikationslücke entstehen lassen. Um ein nachhaltiges Wachstum voranzutreiben und sich auf die Zukunft der Arbeit vorzubereiten, brauchen europäischen Unternehmen Fähigkeiten wie digitale und technologische Kompetenz, kritisches Denken und Widerstandsfähigkeit.

Zu den wichtigsten Ergebnissen des Reports gehören:

Die heterogene Qualifikationslandschaft in Europa wird vom Norden und Westen angeführt. Spitzenstädte wie Helsinki und Berlin bieten hochqualifizierte und vielfältige Arbeitskräfte mit überdurchschnittlichen Sprachkenntnissen und einen unternehmensfreundlichen Rechtsrahmen.

Spitzenstädte wie Helsinki und Berlin bieten hochqualifizierte und vielfältige Arbeitskräfte mit überdurchschnittlichen Sprachkenntnissen und einen unternehmensfreundlichen Rechtsrahmen. Regulatorische Hürden nach dem Brexit verhindern, dass britische Städte zu den führenden Talente-Hotspots in Europa gehören. Nach dem Brexit ist die Flexibilität von Arbeitskräften im Vereinigten Königreich eingeschränkt, was dazu führt, dass London, Manchester und Birmingham in den Rankings abrutschen.

Nach dem Brexit ist die Flexibilität von Arbeitskräften im Vereinigten Königreich eingeschränkt, was dazu führt, dass London, Manchester und Birmingham in den Rankings abrutschen. Zu wissen, wo Europas Top-Talente zu finden sind, hilft Unternehmen, sich auf hybride und ortsunabhängige Arbeitskonzepte vorzubereiten. Forrester geht davon aus, dass 30-40% der Belegschaft in irgendeiner Form an einem beliebigen Arbeitsplatz arbeiten werden. Daher müssen Führungskräfte ihren Mitarbeiter:innen die Fähigkeiten vermitteln, die für den Erfolg in hybriden Arbeitsumgebungen erforderlich sind.

Forrester geht davon aus, dass 30-40% der Belegschaft in irgendeiner Form an einem beliebigen Arbeitsplatz arbeiten werden. Daher müssen Führungskräfte ihren Mitarbeiter:innen die Fähigkeiten vermitteln, die für den Erfolg in hybriden Arbeitsumgebungen erforderlich sind. Die Mitarbeiter:innen müssen aufgrund ihrer Fähigkeiten und ihres Lernwillens eingestellt werden. Arbeitgeber sollten bei der Einstellung von Personal deren Potenzial und nicht nur die vorhandenen Fähigkeiten berücksichtigen. Die führenden Talente-Hotspots bieten das höchste Maß an motivierten Mitarbeiter:innen.

„Die Konzentration auf die grüne und digitale Revolution in Verbindung mit den sozioökonomischen Veränderungen hat in Europa zu einer spürbaren Qualifikationslücke geführt, die sich negativ auf das Unternehmenswachstum auswirken kann", so Dan Bieler, Principal Analyst bei Forrester. „Um sich auf die Zukunft der Arbeit vorzubereiten, müssen europäischen Unternehmen Talente einstellen, die sowohl über technische als auch über soziale Kompetenzen verfügen. In den nordischen Ländern wimmelt es nur so von solchen Talenten. Mit der Rekrutierung aus aufstrebenden Talente-Hotspots werden europäische Unternehmen ihre digitale Transformation beschleunigen und langfristiges Unternehmenswachstum fördern."

Ressourcen

