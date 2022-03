Limacorporate S.p.A.

ERSTE OPERATIONEN MIT PATIENTENSPEZIFISCHEN 3D-GEDRUCKTEN IMPLANTATEN, DIE VOM LIMACORPORATE PROMADE POINT OF CARE CENTER DES HOSPITAL FOR SPECIAL SURGERY HERGESTELLT WERDEN

Udine, Italien, 10. März 2022 (ots/PRNewswire)

LimaCorporate S.p.A., ein weltweit führender Hersteller von Orthopädielösungen, und das Hospital for Special Surgery (HSS), das in der weltweiten Auswertung von Krankenhäusern von Newsweek und von U.S. News & World Report in den USA regelmäßig zur Nummer eins in der Orthopädie gekürt wird, gaben heute einen neuen Meilenstein in ihrer Zusammenarbeit bekannt. Die ersten patientenspezifischen Lösungen, die im ProMade Point of Care Center for Complex Orthopedic Solutions des HSS (ProMade PoC) entwickelt und produziert wurden, kamen bei zwei komplexen Gelenkrekonstruktionsoperationen erfolgreich zum Einsatz.

Es handelt sich um eine Hüftoperation, die von dem Hüft- und Kniechirurgen Robert L. Buly, MD, an der HSS in New York City durchgeführt wurde, sowie um eine Schulteroperation des orthopädischen Chirurgen Patrick Connor, MD, am OrthoCarolina Center in Charlotte N.C.

Luigi Ferrari, CEO von LimaCorporate, erklärte: „Der Erfolg dieser ersten beiden ProMade-Operationen mit Implantaten des ProMade PoC Center erfüllt LimaCorporate mit Stolz. Damit zeigt sich, was erreicht werden kann, wenn unsere Technologie und unser Know-how von führenden Fachchirurgen wie Dr. Buly und Dr. Connor in einer visionären Gesundheitseinrichtung wie dem HSS eingesetzt werden. Wir alle haben das gleiche Ziel. Wir wollen die Patientenversorgung verbessern und, wie unser Motto ‚restoring the eMotion in motion' andeutet, Menschen die Bewegungsfreiheit wiedergeben."

Das ProMade PoC Center bietet die Möglichkeit zur verstärkten Zusammenarbeit zwischen den Design- und Fertigungsingenieuren und den Chirurgen. So können patientenspezifische Lösungen entwickelt werden, bevor sie in der Einrichtung vor Ort in 3D gedruckt werden. Dadurch reduziert sich die Zeit bis zur Durchführung einer Operation um Wochen. Das Center hat sich ebenfalls zu einer Ressource entwickelt, die nicht nur den Ärzten am HSS, sondern auch Anbietern und Krankenhäusern in den gesamten USA zur Verfügung steht.

„Der Zugang zu den Leistungen des ProMade PoC Centers ist für die Anbieter extrem nützlich, wenn Patienten ganz besondere, einzigartige Bedürfnisse haben", sagte Dr. Connor. „Solche kundenspezifischen Lösungen können Patienten, die nur begrenzte Optionen zur Rekonstruktion haben, eine echte Chance bieten und die Erfolgsaussichten für sie verbessern."

Dr. Buly fügte hinzu: „Der 3D-Druck ist vor allem deswegen vorteilhaft im Vergleich zur konventionellen Bearbeitung, weil sehr komplexe Formen einfach hergestellt werden können. Es ist wichtig, dass orthopädische Implantate den anatomischen Anforderungen des Patienten entsprechen. Ich freue mich sehr, dass ich in Zusammenarbeit mit den Ingenieuren von ProMade für meinen Fall mit besonderen Bedürfnissen ein patientenspezifisches Bauteil entwickeln konnte. Dadurch haben wir den sonst so zeitaufwendigen Produktionsprozess, der früher auf internationaler Ebene stattfand, beschleunigt."

Bei dem Zentrum, das im Rahmen einer langjährigen strategischen Beziehung zwischen HSS und LimaCorporate gegründet wurde, handelt es sich um eine von der FDA zugelassene kommerzielle Einrichtung auf dem HSS-Hauptcampus in New York City. Das Ziel dieses innovativen Projekts, das in seiner Art einmalig ist, besteht darin, eine schnellere und leichter zugängliche Versorgung für Patienten in den USA zu bieten, die personalisierte und besonders komplexe Gelenkersatzlösungen benötigen.

„Wir freuen uns sehr, dass unsere Vision für das ProMade PoC Center mit diesen ersten patientenspezifischen Implantaten verwirklicht wird", sagte Louis A. Shapiro, Präsident und CEO von HSS. „Das HSS war schon immer darauf ausgerichtet, Fortschritte in der Orthopädie zu erzielen, und wir sind stolz darauf, Lösungen anzubieten, von denen Anbieter und Patienten im ganzen Land profitieren. Dieses Zentrum und unsere laufende Partnerschaft mit LimaCorporate zeigen, wie stark der Erfindergeist im HSS ist. Wir hoffen, dass wir durch die Weitergabe unseres Wissens und durch den neuen Zugang zu kundenspezifischen 3D-Druckservices weiterhin eine erstklassige Patientenversorgung ermöglichen und die Entwicklung neuer komplexer Lösungen für den Bewegungsapparat beschleunigen können."

LimaCorporate ist ein weltweit tätiges, orthopädisches Unternehmen, das sich auf digitale Innovation und maßgeschneiderte Hardware konzentriert und die patientenzentrierte Versorgung vorantreibt. Seine bahnbrechenden technologischen Lösungen sind dafür konzipiert, Chirurgen zu befähigen und die Patientenergebnisse bei Gelenkersatzoperationen zu verbessern. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Bereitstellung rekonstruktiver und maßgeschneiderter orthopädischer Lösungen für Chirurgen, die die Lebensqualität der Patienten verbessern, indem sie ihnen die Freude an der Bewegung wiedergeben.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Italien ist in über 20 Ländern weltweit tätig. LimaCorporate bietet Produkte an, die von großen Gelenkrevisionen und Primärimplantaten bis hin zu vollständigen Extremitäten einschließlich Fixierung reichen.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.limacorporate.com

Das HSS ist das weltweit führende akademische medizinische Zentrum mit Spezialisierung auf den Bewegungsapparat. Kernstück ist das Hospital for Special Surgery, das von U.S. News & World Report (2021-2022) zum 12. Mal in Folge zur Nummer 1 in der Orthopädie und zur Nummer 4 in der Rheumatologie gekürt wurde und von U.S. News & World Report in der Liste „Best Children's Hospitals" (2021-2022) als bestes pädiatrisch-orthopädisches Krankenhaus in New York, New Jersey und New York City ausgezeichnet wurde. In einer von Newsweek durchgeführten Umfrage unter Medizinern in mehr als 20 Ländern wurde das HSS zum zweiten Mal in Folge (2021) zur weltweiten Nummer 1 in der Orthopädie gewählt. Das 1863 gegründete Krankenhaus hat die landesweit niedrigsten Komplikations- und Wiederaufnahmeraten in der Orthopädie und eine der niedrigsten Infektionsraten. Das HSS war das erste Krankenhaus im Bundesstaat New York, das vom American Nurses Credentialing Center fünfmal in Folge die Magnet-Auszeichnung für herausragende Pflegeleistungen erhielt. Als Tochtergesellschaft des Weill Cornell Medical College verfügt das HSS über einen Hauptcampus in New York City und Einrichtungen in New Jersey, Connecticut und in den Regionen Long Island und Westchester County im Staat New York sowie in Florida. Neben der Patientenversorgung ist das HSS in den Bereichen Forschung, Innovation und Bildung führend. Das HSS Forschungsinstitut umfasst 20 Labors und hat 300 Mitarbeiter, die darauf spezialisiert sind, die Gesundheit des Bewegungsapparates durch Prävention von Degeneration, Gewebereparatur und Geweberegeneration zu fördern. Das HSS Innovation Institute ist darauf ausgerichtet, das Potenzial neuer Arzneimittel, Therapeutika und Geräte auszuschöpfen. Das HSS Education Institute ist führend bei der Förderung von Wissen und Forschung im Bereich des Bewegungsapparats für Ärzte, Krankenschwestern und -pfleger, Angehörige anderer Gesundheitsberufe, akademische Auszubildende und Verbraucher in mehr als 145 Ländern. Die Einrichtung arbeitet mit medizinischen Zentren und anderen Organisationen zusammen, um die Qualität und den Nutzen der Behandlung des Bewegungsapparats zu verbessern und eine erstklassige Behandlung, wie das HSS sie bietet, auf nationaler und internationaler Ebene besser zugänglich zu machen. www.hss.edu.

