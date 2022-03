Neuer Look – Website-Relaunch beim Befestigungsexperten BECK

BECK Fastener Group - Raimund BECK KG

Mauerkirchen/Oberösterreich (ots)

BECK präsentiert seine Befestigungslösungen ab sofort in modernem Design. Die neue Firmenwebsite des Mauerkirchner Befestigungspioniers ging Mitte März online.

Der Webauftritt von BECK spiegelt die neue Markenstrategie und das neue Corporate Design auch im Digitalen wider. Der Claim BEYOND FASTENING begrüßt einen schon auf der Startseite und spielt inhaltlich eine zentrale Rolle. Denn ganz nach dem Motto geht BECK weit über die klassische Produktpräsentation hinaus und gibt den Websitebesuchern z.B. einen tieferen Einblick in die Innovationskultur, die innovativen Produkte, die Mission und Vision des Unternehmens und vieles mehr. Auch die Webseiten der Tochterunternehmen BECK America, ET&F Fastening Systems Inc. und Fasco Italien wurden in den neuen Online-Auftritt integriert. Das gesamte Produktsortiment an Befestigungsmitteln, Geräten und Zubehör wird nun auf der gemeinsamen Website präsentiert.

Ob Holzbau oder Automobilindustrie, ob Leichtmetallbau oder Landwirtschaft – auf der Website von BECK finden Unternehmen und Anwender alle Informationen zum Thema BECK Befestigungssysteme und Lösungen. Von Bürobedarf bis Fertighausbau, von Textilindustrie bis Gastronomie – jede Branche entdeckt für jedes individuelle Projekt die idealen Nägel, Klammern, Stifte & Stauchkopfnägel, SCRAIL® oder LIGNOLOC®. Mehr als 30.000 Befestigungsmittel und mehrere hundert Geräte stehen zur Auswahl.

Der Webauftritt wurde in einem intensiven Prozess, sowohl intern als auch mit externer Unterstützung erarbeitet. Für Design, Konzeption & Umsetzung der Website wurde die Salzburger Agentur pixelart mit ins Boot geholt. Link zur BECK-Website: https://www.beck-fastening.com

