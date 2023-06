Mindray

Das MSCI ESG-Rating von Mindray steigt auf AA und damit auf die höchste Stufe für börsennotierte Unternehmen mit A-Aktien

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

Mindray, ein globaler Anbieter medizinischer Lösungen, hat vor kurzem von Morgan Stanley Capital International (MSCI), einer renommierten internationalen Rating-Agentur, ein hervorragendes AA-Rating für seine Umwelt-, Sozial- und Governance-Praktiken (ESG) erhalten. Diese Bewertung ist die höchste auf dem Markt für A-Aktien, was Mindrays beeindruckende Fortschritte auf dem Weg zu einem im ESG-Management und in der Medizinproduktindustrie weltweit führenden Unternehmen verdeutlicht.

Laut dem neuesten ESG-Ratingbericht von MSCI haben die nachhaltigen Entwicklungspraktiken von Mindray in den Bereichen Soziales und Unternehmensführung die Heraufstufung des Ratings begünstigt.

Mindray stellt seine Mitarbeiter in den Mittelpunkt der Strategie für nachhaltige Entwicklung. Seit 2022 wirbt das Unternehmen Top-Talente von Universitäten auf der ganzen Welt und Experten an, um ein diversifiziertes globales Talentteam aufzubauen. Das Unternehmen verzeichnet bereits seit drei Jahren in Folge eine steigende Anzahl von Mitarbeitern weltweit. Diversität, Gleichstellung und Inklusion sind elementare Grundwerte von Mindray. Infolgedessen hat Mindray 2022 mehrere Systeme und Managementmaßnahmen aktualisiert und verbessert, wobei der Schwerpunkt auf der Förderung von Diversität in der gesamten Belegschaft liegt. Bis jetzt hat Mindray 51 ausländische Tochtergesellschaften in 42 Ländern gegründet, die in 29 Ländern zu 100 % lokale Mitarbeiter beschäftigen.

Was Produktqualität und -sicherheit anbelangt, so ist Mindray laut MSCI in der Branche führend im Produktqualitätsmanagement. Das umfassende Qualitätsmanagementsystem des Unternehmens integriert sämtliche Geschäftsfunktionen, einschließlich F&E, Beschaffung, Fertigung, Marketing und Vertrieb, Kundenservice sowie Post-Marketing-Überwachung, um die Qualität und Sicherheit aller Produkte zu gewährleisten.

In Bezug auf Unternehmensführung und Geschäftsethik bestätigt MSCI den Schutz von Whistleblowern seitens des Unternehmens und die regelmäßigen Compliance-Audits zur Korruptionsbekämpfung. Mindray fördert und praktiziert absolute Ehrlichkeit und Vertrauenswürdigkeit bei sämtlichen Geschäftstätigkeiten und hält sich strikt an alle Gesetze und Vorschriften zur Korruptionsbekämpfung, Vermeidung von Interessenkonflikten, Betrugsbekämpfung, Bekämpfung von Monopolen und unlauterem Wettbewerb. Das Unternehmen führt regelmäßig Ethik-Audits durch und motiviert alle Mitarbeiter, sich mit den einschlägigen Regeln und Vorschriften des Systems vertraut zu machen. Darüber hinaus fordert Mindray alle Stakeholder wie Mitarbeiter, Lieferanten und andere auf, illegale oder disziplinarrechtlich relevante Handlungen im Zusammenhang mit dem Unternehmen über verschiedene Kanäle zu melden – öffentlich oder anonym. Das Unternehmen schützt entschlossen die Rechte und Interessen von Whistleblowern.

In diesem Jahr hat Mindray seinen fünften Nachhaltigkeitsbericht seit seinem Börsengang veröffentlicht, in dem die Praktiken und Erfolge des Unternehmens in sechs Schlüsselbereichen seiner Strategie für nachhaltige Entwicklung hervorgehoben werden. Das Unternehmen veröffentlichte zum ersten Mal sein Ziel für die Verringerung der CO2-Emissionen. Es verpflichtete sich, seine CO2-Intensität bis zum Jahr 2030 um 25 % im Vergleich zum Basisjahr 2021 zu senken und entsprechende Pläne zur CO2-Emissionensreduktion umzusetzen, um die Anstrengungen zur Verringerung der CO2-Emissionen in allen Bereichen des Unternehmens weiter zu forcieren.

Li Xiting, Vorsitzender von Mindray, kündigte an, dass sich das Unternehmen weiterhin auf sein Kerngeschäft konzentrieren und sein Streben nach Innovation, Marktexpansion und Lokalisierung verstärken wird. Im Rahmen seines zukunftsorientierten Ansatzes wird Mindray nachhaltigen Entwicklungsstrategien stets Priorität einräumen und die Zusammenarbeit mit relevanten Stakeholdern ausbauen, um nachhaltige Wege für die Medizinbranche zu erkunden.

