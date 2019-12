BS PAYONE GmbH

Änderung in der PAYONE-Geschäftsführung: Björn Hoffmeyer wird neuer CCO

Bild-Infos

Download

Frankfurt am Main (ots)

Die PAYONE GmbH, das Joint Venture zwischen dem weltweit führenden Anbieter für nahtlose Zahlungslösungen Ingenico Group und dem Deutschen Sparkassenverlag, beruft Björn Hoffmeyer (52) mit Wirkung zum 1. Januar 2020 zum neuen Mitglied der Geschäftsführung und Chief Commercial Officer (CCO). Er folgt Carl Frederic Zitscher (36) nach, der das Unternehmen nach 17 Jahren auf eigenen Wunsch verlässt.

Der ausgebildete Betriebswirt und Diplom-Kaufmann Hoffmeyer bringt knapp zwei Jahrzehnte internationale Erfahrung in der Payment- und Finanzindustrie mit: Er kommt von der Hoist Finance AB, Stockholm, einem auf Kauf und Restrukturierung von Kreditforderungen spezialisierten Unternehmen, zu PAYONE. Bei Hoist Finance zeichnete er als COO seit 2018 im Besonderen für Digitalisierung und damit einhergehende innerbetriebliche Effizienzsteigerung verantwortlich. Zuvor war er über 16 Jahre bei American Express in verschiedenen Führungspositionen tätig - zuletzt als Country Manager Deutschland/Österreich sowie als General Manager Global Commercial Payments für Skandinavien, die Beneluxstaaten und Osteuropa. Hier war er maßgeblich für den erfolgreichen Auf- und Ausbau des B2B-Geschäfts und des Partner Managements im Bereich SMB (Datenübertragung) und Enterprise zuständig.

Als ausgewiesener Spezialist in puncto Kundenbeziehung und -betreuung wird Hoffmeyer die qualifizierte Sparkassenunterstützung ("S-Händlerservice") fortführen und ausbauen sowie eines der Kernelemente des jungen Joint Ventures, die konsequente Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen ("customer centricity"), sicherstellen. Dabei wird er die intensive Verzahnung von Produkt- und Projektmanagement steigern und über beide Bereiche hinweg die digitale Transformation der Kundenprozesse vorantreiben.

"Ich bin - genauso wie unsere Shareholder - überzeugt, dass Björn Hoffmeyer´s beruflicher Background entscheidend für unseren langfristigen Erfolg sein und er uns in hohem Maße unterstützen wird, unsere ambitionierten Ziele zu erreichen", erläutert Niklaus Santschi, CEO PAYONE. "Ich bedanke mich ausdrücklich bei Carl Frederic Zitscher. Er hat als Mitgründer des vormaligen Payment-Service-Providers PAYONE GmbH die rasante Entwicklung im Payment über knapp zwei Jahrzehnte hautnah begleitet und mitgeprägt. Gleichzeitig hat Carl Frederic Zitscher dank seiner Macherqualitäten und seines strategischen Geschicks entscheidend mit dazu beigetragen, unser Unternehmen zu einem der führenden Zahlungsdienstleister im DACH-Raum, also Deutschland, Österreich und der Schweiz, zu formen. Ich bedauere seine Entscheidung, freue mich aber, dass er uns im Sinne einer erfolgreichen Zügelübergabe unterstützt. Er wird uns weiter in beratender Funktion zur Verfügung stehen und unserem Unternehmen als Minderheitsgesellschafter weiterhin eng verbunden bleiben."

Über PAYONE

PAYONE ist einer der führenden Payment-Anbieter Europas und versteht sich als Partner des Handels. Am POS, online oder mobil - PAYONE hilft Händlern und Dienstleistern bei den immer komplexer werdenden Herausforderungen in Bezug auf Zahlprozesse und Vertriebskanäle. Als Full-Service-Zahlungsdienstleister sorgt PAYONE hierbei für ein Payment, das im Hintergrund einfach, schnell, sicher und nahezu unsichtbar funktioniert. Egal, ob Kredit- und Debitkarten, alternative Zahlungsmittel, Karten- und Automatenterminals, E-Commerce oder Mobile Payment - PAYONE liefert individuelle Lösungen sowie höchste Sicherheitsstandards.

So helfen zukunftsweisende Omnichannel-Konzepte aus dem Hause PAYONE dem Handel dabei, sich konsequent auf die Bedürfnisse der eigenen Kunden zu fokussieren. Dabei verfolgt PAYONE immer das Ziel, ein reibungsloses Payment zu ermöglichen.

PAYONE wickelt für seine rund 365.000 Kunden in der DACH-Region mehr als 2,5 Milliarden Transaktionen pro Jahr ab. Überdies hält das Unternehmen mit seinen über 1.200 Mitarbeitern an acht Standorten zahlreiche Mehrwert-Services bereit, die weit über das klassische Payment-Geschäft hinausgehen.

PAYONE ist ein Unternehmen der Ingenico Gruppe und des Deutschen Sparkassenverlags. PAYONE arbeitet europaweit für namhafte globale Marken ebenso wie für kleine und mittelgroße Unternehmen. Zu den Kunden zählen beispielsweise Zalando, immonet.de, sony music, Hagebaumarkt und Mister Spex.

Mehr Informationen finden Sie unter: https://www.payone.com

Über die Ingenico Gruppe

Die Ingenico Gruppe (Euronext: FR0000125346 - ING) ist der weltweite Marktführer im Bereich nahtlose Zahlungen und bietet intelligente, bewährte und sichere Zahlungslösungen für alle Vertriebskanäle von Ladengeschäften über den Online-Handel bis hin zum mobilen Handel an. Mit dem weltweit größten Netz von Zahlungsannahmestellen stellen wir sichere Zahlungslösungen auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene sicher. Wir sind der bewährte, international führende Partner für Finanzinstitute und Einzelhändler, von kleinen Händlern bis hin zu eini¬gen der renommiertesten Marken weltweit. Unsere Lösungen ermöglichen Händlern einfachere Zahlungsvorgänge und die Erfüllung des Leis¬tungsversprechens ihrer Marke. Bleiben Sie mit uns in Kontakt: www.ingenico.com & @ingenico

Kontakt:

Susanne Grupp

Lyoner Straße 9 | 60528 Frankfurt/Main

Phone: +49 69 6630-5132

E-Mail: susanne.grupp@payone.com