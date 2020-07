Alturos Destinations

Alturos Destinations erweitert Sortiment mit Photoprint Terminal

Klagenfurt (ots)

Ab sofort können Gäste ihre Skiline® Fotos nicht nur digital erhalten, sondern auch am Photoprint Terminal ausdrucken und so ein Stück Erinnerung physisch mit nach Hause nehmen.

Print ist gefragt

Es zeigt sich, dass Gäste auch in Zeiten von Whatsapp, Instagram und Co Bilder ausgedruckt in den Händen halten wollen. Mit der neuen Generation der Terminals wird den touristischen Regionen ein multifunktionales Gerät zur Verfügung gestellt, welches flexibel an Bedürfnisse und Standorte angepasst werden kann. Basis hierfür bildet die einzigartige, modulare Konzeption. Somit kann ein Terminal sowohl ein Informationsterminal, Skiline® Terminal, Live-View-Photopoint oder eben als Photoprint fungieren. Das Photoprint Terminal ist die perfekte Erweiterung für die beliebte Skiline® Phototrap sowie den Photopoint und Speedcheck. In Verbindung mit Peaksolution® – der touristischen Vertriebslösung von Alturos Destinations – kann das Terminal aber auch als Verkaufs- und Bezahlterminal für Tickets an unterschiedlichen Stationen in der Region eingesetzt werden.

Atzmännig und Sörenberg setzen auf Photoprint Terminal

Das Photoprint Terminal wurde bereits bei den ersten Kunden erfolgreich in Betrieb genommen. Atzmännig hat die erste Rodelbahn der Schweiz (Baujahr 1976) mit einer Phototrap sowie einem Photoprint Terminal ausgestattet. Direkt nach der Rodelfahrt können Gäste ihre Bilder beim Terminal ansehen und kaufen. Eine zweite Phototrap Kamera soll mit dem Bau der Fly-Line folgen und die Abholung der Bilder wird beim selben Terminal erfolgen.

Auch Sörenberg hat eine Phototrap Kamera und einen Photoprint Terminal bei ihrer beliebten Rodelbahn ergänzt, um den Gästen einen Mehrwert sowie schöne Erinnerungsfotos bieten zu können. Die Bezahlung der 20 x 15 cm Photoprint Bilder ist bei Atzmännig und Sörenberg mit Kredit- sowie Bankomatkarte und TWINT möglich.

Auch weitere Regionen sind von dem Photoprint Terminal überzeugt – zum Beispiel Annaberg in Österreich in Kombination mit der 4er-Zip-Line sowie vier Phototrap Kameras und 4 Vallées in der Westschweiz bei der höchsten Zip-Line der Welt auf dem Mont-Fort bei über 3.300 Metern über dem Meer. Die Skiline® Photoprint Terminals werden sehr gut von den Gästen angenommen und tragen zum perfekten Urlaubserlebnis bei.

