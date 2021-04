FOX

Packendes Finale der Thriller-Serie: FOX zeigt ab 15. Juni die 3. Staffel von "Keeping Faith"

Bild-Infos

Download

München (ots)

- Exklusiv als deutsche TV-Premiere ab 15. Juni immer dienstags um 21.00 Uhr auf FOX - Walisische Erfolgsserie geht in die finale dritte Staffel - Hauptdarstellerin Eve Myles brilliert in der Rolle der kämpferischen Anwältin und Mutter Faith - Wahlweise im englischen Original oder der deutschen Synchronfassung

Hochspannend geht es weiter! Die packende Thriller-Serie "Keeping Faith" startet ab 15. Juni auf FOX als deutsche TV-Premiere in die dritte und finale Staffel. Die Serie blickt in der Tradition britischer Serienhits wie "Broadchurch" oder "Hinterland" in die Abgründe eines vermeintlich ländlichen Idylls. Als ihr Ehemann Evan (Bradley Freegard) auf dem Weg zur Arbeit spurlos verschwindet, bricht für Faith Howells (Eve Myles) eine Welt zusammen. Die Anwältin und dreifache Mutter beginnt in eigener Sache zu ermitteln und entdeckt Bestürzendes: Alles deutet darauf hin, dass Evan ein Doppelleben mit falscher Identität führte, Geld aus der gemeinsamen Anwaltskanzlei abgezweigt hat und in weitere kriminelle Machenschaften verwickelt ist. Für Faith steht alles auf dem Spiel. Um sich und ihre Kinder zu schützen, wird Faith zu einer rastlosen Detektivin und nimmt sogar auch den Kampf gegen eine rachsüchtige Polizeibeamtin auf.

In Großbritannien wurde die Serie mit drei Welsh BAFTAs für die beste Schauspielerin (Eva Myles), das beste Drehbuch (Metthew Hall) und die beste Originalmusik (Amy Wasge und Laurence Love Greed) ausgezeichnet.

FOX präsentiert in sechs Episoden die dritte Staffel der Drama-Serie "Keeping Faith" ab 15. Juni immer dienstags um 21.00 Uhr als deutsche TV-Premiere.

Über "Keeping Faith" Staffel 3

Eineinhalb Jahre nach ihrem Entschluss, sich endgültig von ihrem untreuen Ehemann Evan (Bradley Freegard) zu trennen, stehen Anwältin Faith Howells (Eve Myles) weitere harte Auseinandersetzungen bevor: In zwei Wochen wird die Scheidung vollzogen und das Sorgerecht für die drei gemeinsamen Kinder geregelt. Doch Evan, der weiterhin seine Liebe zu Faith beteuert, ist nicht bereit loszulassen. Von Eifersucht getrieben versucht er, Faiths aufkeimende Beziehung zu dem geläuterten Kriminellen Steve Baldini (Mark Lewis Jones) zu sabotieren. Noch komplizierter wird die Lage, als Faiths Mutter Rose (Celia Imrie) unangekündigt in dem beschaulichen walisischen Städtchen Abercorran auftaucht. Das Wiedersehen ist alles andere als ein Grund zur Freude, denn Mutter und Tochter sind vor 25 Jahren in erbittertem Streit auseinandergegangen - und Rose macht bald keinen Hehl mehr daraus, dass sie Faith das Leben zur Hölle machen will. Auch beruflich steht Faith vor großen Herausforderungen: Nachdem sie mit Anwaltskollegin Cerys (Hannah Daniel) eine gemeinsame Sozietät gegründet hat, übernimmt sie die juristische Vertretung des 14-jährigen Osian Taylor (Keogh Kiernan). Der Junge leidet an einem Hirntumor, den seine Ärzte für inoperabel halten. Nur ein experimenteller Eingriff in Frankreich könnte sein Leben retten - und Faith setzt alle Hebel in Bewegung, um Osians Anspruch vor Gericht durchzusetzen.

Sendetermine:

- "Keeping Faith" Staffel 3 als deutsche TV-Premiere ab 15. Juni 2021 immer dienstags ab 21.00 Uhr exklusiv auf FOX - Wahlweise im englischen Original oder der deutschen Synchronfassung - Alle sechs Episoden im Anschluss an die lineare Ausstrahlung auch über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket in Deutschland und Sky X in Österreich, in der Megathek auf MagentaTV sowie Vodafone Select und GigaTV verfügbar