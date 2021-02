FOX

Verlängerte 10. Staffel: FOX präsentiert die neuen Folgen von "The Walking Dead" ab 1. März

- Die sechs neuen Episoden der 10. Staffel als deutsche TV-Premiere ab 1. März immer montags um 21.00 Uhr auf FOX - Einzelschicksale der Überlebenden stehen im Fokus der neuen Folgen - Wahlweise im englischen Original oder der deutschen Synchronfassung

"The Walking Dead" meldet sich mit dem dritten Teil von Staffel 10 aus der internationalen Winterpause zurück: Die Gefahr durch die Flüsterer scheint zwar gebannt, doch eine neue, unbekannte Bedrohung rollt unaufhaltsam auf die Überlebenden der Zombie-Apokalypse zu. Als festes Ensemblemitglied stößt Okea Eme-Akwari ("Greenland") zum Cast von "The Walking Dead" und als Gaststar ist u. a. Hilarie Burton ("One Tree Hill") dabei. Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit Lauren Cohan in der Rolle der Maggie Green.

Über "The Walking Dead" Staffel 10C

Die Überlebenden der Zombie-Apokalypse haben ihre bislang größte Herausforderung gemeistert: Alpha und ihr Stellvertreter Beta sind tot, ihre Beißerhorde wurde von Carol und Lydia auf eine Klippe gelockt und in den - diesmal endgültigen - Tod gestürzt. Damit ist die Gefahr, die von den Flüsterern ausging, endgültig gebannt. Doch der Sieg hat einen hohen Preis: Das Königreich ist gefallen, Hilltop liegt in Trümmern und Alexandria wurde von den Bewohnern verlassen, um die letzte Schlacht gegen die Flüsterer zu schlagen. Nach dem knappen Sieg sind die Verheerungen des Krieges überall sichtbar - und nicht zuletzt haben sie sich tief in die Seelen der Überlebenden eingebrannt: Daryl wird von traumatischen Erinnerungen heimgesucht, die ihn weiter von den anderen entfremden. Auch seine Freundschaft mit Carol droht zu zerbrechen. Für Negan wird die Lage nach Maggies Rückkehr ebenfalls bedrohlich. Er mag sich zwar durch seinen Mut den Respekt seiner Mitkämpfer verdient haben - doch Maggie hat ihm keines der Verbrechen vergeben, die er einst als Anführer der Saviors begangen hat. Während die Überlebenden mit ihren inneren Dämonen ringen und der mühevolle Wiederaufbau Alexandrias beginnt, mehren sich die Anzeichen, dass längst nicht alle Bedrohungen ausgeschaltet sind.

Sendetermine:

- "The Walking Dead" Staffel 10C als deutsche TV-Premiere ab 1. März 2021 immer montags ab 21.00 Uhr exklusiv auf FOX - Wahlweise im englischen Original oder der deutschen Synchronfassung - Alle sechs Episoden im Anschluss an die lineare Ausstrahlung auch über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket in Deutschland und Sky X in Österreich, in der Megathek auf MagentaTV sowie Vodafone Select und GigaTV verfügbar