Ferris Bühler Communications

Schneereicher Saisonabschluss: The Baseballs rocken den Corvatsch

Bild-Infos

Download

Zum schneereichen Abschluss einer erfolgreichen Wintersaison hat die Mittelstation des Corvatsch mit dem Frühlingsfest eine rockige Party geschmissen. Am Samstag gab es einen Live-Auftritt von der Berliner Band The Baseballs und am Sonntag einen musikalischen Ausklang beim Ustrinkete in der Hossa Bar.

Alle Informationen sowie das Fazit der Bergbahnen zur Wintersaison entnehmen Sie der angehängten Medienmitteilung. Aktuelles Bildmaterial vom Frühlingsfest Corvatsch-Silvaplana 2024 finden Sie hier.

Bei Fragen und Interview-Wünschen mit den Verantwortlichen der Corvatsch AG stehen wir Ihnen gerne per Rückmail oder telefonisch unter 056 544 61 67 zur Verfügung.

Wir freuen uns über eine Berichterstattung in Ihrem Medium.

Herzliche Grüsse

Elisabeth Zirk

i. A. Corvatsch AG

Ferris Bühler Communications GmbH Stadtturmstrasse 8 CH-5400 Baden, Switzerland Tel. +41 56 209 15 15 Direct +41 56 544 61 67 elisabeth@ferrisbuehler.com www.ferrisbuehler.com

Weiteres Material zum Download Dokument: Nachbericht Frühling~sch 27.04.2024.docx