Neuer Trend: Permanent Bracelets gibt's jetzt auch in der Schweiz

Paare, Freund:innen oder Familien möchten ihre Liebe zueinander häufig auch nach aussen zeigen. Doch matching Tattoos oder bunte Freundschaftsarmbändchen sind nicht für alle das Passende. Als Alternative ist jetzt der neue Trend von permanentem Schmuck endlich auch in der Schweiz in Zürich, Basel und Genf angekommen. Schmuckstücke ohne Verschluss sollen so für immer bleiben und das Band der Liebe für die Ewigkeit festigen.

Mehr zum permanenten Schmuck erfahren Sie in der Medienmitteilung anbei. Spannendes Bildmaterial steht Ihnen hier zum Download bereit.

