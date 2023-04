Ferris Bühler Communications

Bank Thalwil begrüsst Kundschaft künftig in neuem Hauptsitz

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Schreinerei, Gärtnerei und Malerei: Im Neubau der Bank Thalwil sind die Sitzungszimmer verschiedenen Themenwelten zugeordnet, in denen die Mitarbeitenden, Kundinnen und Kunden sich auch handwerklich austoben können. Nach rund zweieinhalb Jahren Bauzeit können die Mitarbeitenden den neuen Hauptsitz an der Gotthardstrasse 14 in Thalwil beziehen. Alle Mitarbeitenden, inklusive CEO, verzichten auf Einzelbüros und leben die flexible Arbeitsform Activity Based Working. Vom Donnerstag, 11. Mai 2023, bis zum Samstag, 13. Mai 2023, öffnet die Regionalbank ihre Türen und gewährt allen Gästen einen Blick in das moderne und energieeffiziente Gebäude.

Nicht nur mit den neuen Räumlichkeiten hebt sich die Bank Thalwil Genossenschaft von klassischen Banken ab. Mit ihrer Plakatkampagne zur Eröffnung sorgte die Bank in der Region für reichlich Gesprächsstoff.

Weitere Informationen zum Neubau und zur Plakatkampagne erfahren Sie in der Medienmitteilung anbei. Bildmaterial können Sie hier herunterladen.

Bei Fragen und Interview-Wünschen mit Beat Ruch, Leiter Marketing und Kommunikation Bank Thalwil oder mit den Kampagnengesichtern, Helmi Sigg oder Vanessa Romero, stehen wir Ihnen gerne per Rückmail oder telefonisch unter 056 544 63 85 zur Verfügung.

Über eine Berichterstattung würden wir uns sehr freuen.

Herzliche Grüsse

Anina

Ferris Bühler Communications GmbH Stadtturmstrasse 8 CH-5400 Baden, Switzerland Tel. +41 56 209 15 15 Direct +41 56 544 63 85 anina@ferrisbuehler.com www.ferrisbuehler.com

Weiteres Material zum Download Dokument: Medienmitteilung Neu~wil April 2023.docx