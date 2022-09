Ferris Bühler Communications

Über eine Million Drohnen-Fans an den Weltmeisterschaften in Rapperswil

Am Samstag, 10. September 2022, fand das vierte von insgesamt fünf Rennen der Drone Champions League statt – ein Anlass, bei dem sich die besten Drohnenpilot:innen der Welt messen. Austragungsort war zum dritten Mal die Stadt Rapperswil. Über eine Million Fans verfolgten die atemberaubende Show in einer digitalen Version der Rosenstadt über die Streaming-Plattform Twitch. Die Ausgangslage vor dem Finale am 15. Oktober 2022 bleibt maximal spannend!

Alle Details zur Drone Champions League in Rapperswil können Sie der angehängten Medienmitteilung entnehmen. Bildmaterial stellen wir Ihnen unter diesem Link zum Download zur Verfügung.

