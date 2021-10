Ferris Bühler Communications

Hotel Noël: Lokale Künstler:innen gestalten dezentrales Weihnachtshotel in Zürich

10 Hotels, 10 Zimmer, 10 Künstler:innen: Zeitgleich mit dem Anknipsen der Zürcher Weihnachtsbeleuchtung Lucy am 25. November 2021 eröffnet in der Limmatstadt das einzigartige «Hotel Noël». Dazu stellen zehn Zürcher Hotels – darunter das renommierte Hotel Storchen oder das hippe 25hours Hotel an der Zürcher Langstrasse – je eines ihrer Zimmer zur Verfügung. Diese werden von zehn Künstler:innen mit Bezug zu Zürich in eine inspirierende Kunstwelt umgewandelt, in der man während vier Wochen übernachten kann.

Von Videocollagen von Matthias Gubler über eine winterliche und begehbare Zelthöhle des Künstlerpaar Husmann/Tschaeni bis hin zu mystischen Figuren und Formen aus Holz, Textilien und Farben von Yehteh (Philipp Dornbierer): Die Hotelzimmer sind so vielseitig wie deren Schöpfer:innen.

Die Zimmer sind ab sofort für Übernachtungen im Zeitraum vom 26. November bis 26. Dezember 2021 buchbar.

Save the date: Öffentliche Vernissage

Zur Eröffnung des Pop-up-Hotels am 25. November 2021 findet in allen zehn Hotels eine Vernissage in Anwesenheit der partizipierenden Kunstschaffenden statt. Alle interessierten Personen sind ab 18 Uhr herzlich dazu eingeladen, die kunstvollen und vielfältigen Interpretationen der Weihnachtsstadt Zürich auf sich wirken zu lassen.

Alle Informationen rund um das «Hotel Noël» sowie Links zu Bildmaterial von den Künstler:innen, den Hotels sowie Illustrationen der Zimmer (Moodboards) finden Sie in der Medienmitteilung im Anhang.

