Diavolezza: Erstes Schweizer Nicht-Gletscher-Skigebiet eröffnet

Der Startschuss für die Wintersaison ist gefallen. Das Skigebiet Diavolezza im Oberengadin öffnet am kommenden Samstag, 23. Oktober 2021 mit frisch präparierten Pisten. Die Diavolezza ist somit das erste Nicht-Gletscher-Skigebiet in der Schweiz, wo Skifahren bereits im Oktober möglich ist.

Nicht nur deshalb ist das Skigebiet besonders: Es hat bis zum 8. Mai 2022 geöffnet und geht einen Tag später direkt in die Sommersaison über. In der Medienmitteilung im Anhang erfahren Sie vier spannende Facts über die Diavolezza, die viele nicht wissen. Hier trainiert die Ski-Nati bereits fleissig, es wird geforscht, man kann in die Zukunft schauen und einiges mehr.

