Einladung: Quidditch Duell im Wankdorf Center

Ein Quidditch Duell mitten in Bern live mitverfolgen? Die Erlebniswelt “Harry Potter - Ein magisches Erlebnis” kommt vom 12.10. – 23.10.2021 in das Wankdorf Center in Bern und macht dies möglich.

Zur Eröffnung der magischen Erlebniswelt am 12. Oktober 2021 ist der Quidditch Club Bern im Wankdorf Center zu Gast und präsentiert seine besten Spielzüge – und fordert Ex-Snowboard-Profi Fäbu Rohrer und Kultmoderator Simon Moser zum Quidditch-Duell heraus.

Wir laden Sie herzlich ein, bei diesem spannenden Duell am Dienstag, 12. Oktober 2021 im Wankdorf Center dabei zu sein.

Datum: Dienstag, 12. Oktober 2021

Uhrzeit: 13.00 Uhr - 14.00 Uhr

Ort: Wankdorf Center

Weitere Informationen zur magischen Erlebniswelt sowie dem Quidditch Duell zwischen Fäbu Rohrer und Simon Moser erfahren Sie in der Medienmitteilung im Anhang. Bilder zum Event finden Sie unter diesem Link zum Download.

Bitte akkreditieren Sie sich bis zum 08. Oktober 2021 via Rückmail an svenja@ferrisbuehler.com oder telefonisch unter 056 544 61 68.

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung und einen Eventhinweis in Ihrem Medium.

