Ferris Bühler Communications

blue Sport startet in die neue UEFA Champions League Saison mit den Berner Young Boys

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Blue Sport, das «Home of Football» in der Schweiz, startet mit viel bewährter Qualität, hochkarätigen Experten und einer neuen Wettbewerbsserie in die neue UEFA Champions League Saison. Ausserdem mit dabei: die Berner Young Boys.

YB hat es geschafft und spielt in der Königsklasse. In der Gruppenphase der UEFA Champions League treffen sie auf Manchester United, Villarreal und Atalanta Bergamo. Die Spiele sind live und zumeist exklusiv auf blue Sport zu sehen, begleitet von einem umfangreichen Rahmenprogramm.

Alle Informationen zum Start der Gruppenphase und dem umfangreichen Rahmenprogramm von blue Sport finden Sie in der Medienmitteilung im Anhang. Bildmaterial finden Sie hier.

Gerne stehen Ihnen die blue Experten wie Mladen Petric, Marcel Reif oder Rolf Fringer für Interviews zur Verfügung.

Bei Rückfragen oder Interview-Wünschen melden Sie sich jederzeit per Rückmail oder unter Tel. 056 544 61 64.

Herzliche Grüsse

Céline Schleich

i.A. blue Sport

Ferris Bühler Communications GmbH Stadtturmstrasse 8 CH-5400 Baden, Switzerland Tel. +41 56 209 15 15 Direkt +41 56 544 61 64 celine@ferrisbuehler.com www.ferrisbuehler.com