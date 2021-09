Pressrelations Schweiz ist neuer Presenting Partner von Podcast StoryRadar

Ferris Bühler Communications

Im vergangenen Jahr lancierte die Storytelling-Agentur Ferris Bühler Communications den Podcast “StoryRadar”, in welchem Ferris Bühler und Larissa Laudadio wöchentlich die Trends in der Medien- und Marketingwelt diskutieren sowie Tipps und Erfolgsgeschichten teilen.

Nun konnte die Agentur rund um Ferris Bühler den Media-Intelligence-Anbieter pressrelations Schweiz als Presenting Partner von "StoryRadar" gewinnen. Das Unternehmen gehört zu den führenden Dienstleistern für digitale Medienbeobachtung und Medienanalyse in der Schweiz. Herzstück ihres Angebotes ist das preisgekrönte Portal NewsRadar®.

Zudem sind bereits weitere spannende "StoryRadar"-Episoden in Planung: In der heutigen Episode spricht Moderatorin und Journalistin Sylwina Spiess über ihren Entscheid, keine bezahlten Social Media Kooperationen mehr einzugehen und gibt interessante Einblicke in den Status quo des Influencer-Marketing. Die Episode gibt es auch als Live-Mitschnitt, den Sie gerne verlinken oder einbetten dürfen.

