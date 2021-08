Ferris Bühler Communications

Eiger, Mönch und Bratwurst: Schweizer Neuheit bringt Bergpanorama auf den Grill

Wir Schweizer lieben sie: die Grillsaison. Egal ob Fleisch, Fisch oder Gemüse ‒ alles landet auf dem Rost oder am Spiess. Nun sollen Matterhorn, Eiger und Co. am Grill für extra Gesprächsstoff sorgen ‒ als Spiess für die Bratwurst. Mit Swisspeaks entwickelte das Schweizer KMU Almega AG nachhatlige Grillspiesse, die mit verschiedenen heimischen Bergpanoramen geziert sind.

Alle Details zu den neuen Swisspeaks finden Sie in der Medienmitteilung im Anhang. Weiteres Bildmaterial steht Ihnen unter dem Link zum Download bereit.

