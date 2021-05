Ferris Bühler Communications

Neue Suiten, neuer Gastgeber, neue Schutzmassnahmen: La Val Hotel & Spa startet in Sommersaison

Am 07. Mai 2021 öffnet das La Val Hotel & Spa im Bündner Bergdorf Brigels seine Türen für die Sommersaison. Neuer Gastgeber zum Saisonstart ist Reto Engler. Von Zürich zieht es den gebürtigen Appenzeller nun hoch in die Bündner Berge. Neben den üblichen Schutzmassnahmen investierte das Viersterne Superior Haus in 14 Hightech-Luftreiniger, die für über 99% virenfreie Luft sorgen.

Während der Zwischensaison wurden ausserdem Umbauarbeiten im Bündner Hideaway-Hotel durchgeführt und acht Doppelzimmer zu vier grossen Juniorsuiten umgebaut.

