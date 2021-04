Ferris Bühler Communications

Lokal statt global: Dallmayr lanciert Automaten mit regionalen Snacks

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Gesunde Snacks aus der Umgebung: In einer Kooperation mit Vaud+, einem westschweizer Label für lokale Produkte, lanciert der Automatenbetreiber Dallmayr die ersten Snackautomaten, die mit regionalen Produkten bestückt sind und verantwortungsvoll bewirtschaftet werden. Die Idee dahinter: Möglichst viele lokale Produkte in einem Automaten anzubieten und so im Verpflegungsbereich Lokalität zu fördern.

Mit den ersten Pilot-Automaten in der Westschweiz testen Vaud+ und Dallmayr die Akzeptanz bei den Konsumenten für das lokale Angebot. Ihr Ziel: Weitere Automaten für Unternehmen in den Kantonen Genf und Wallis sowie in der Deutschschweiz zu entwickeln.

Weitere Informationen zu den Snackautomaten von Dallmayr finden Sie in der Medienmitteilung sowie im Interview mit Fabrice Ferrer, Niederlassungsleiter Dallmayr Westschweiz, im Anhang. Bildmaterial finden Sie hier.

Bei Fragen oder für Interviews mit Vertretern von Dallmayr stehen wir Ihnen gerne per Rückmail oder unter +41 56 544 61 64 zur Verfügung.

Wir freuen uns über eine Berichterstattung in Ihrem Medium.

Herzliche Grüsse

Céline Schleich

i.A. Dallmayr Schweiz

Ferris Bühler Communications GmbH Stadtturmstrasse 8 CH-5400 Baden, Switzerland Tel. +41 56 209 15 15 Direkt +41 56 544 61 64 celine@ferrisbuehler.com www.ferrisbuehler.com