Filmschauspielschule Zürich: Kiki Maeder, Dominik Widmer und Diana Kottmann zeigen, wie man beim Casting überzeugt

Bis zu den Oscars ist es ein weiter Weg. Aufstrebende Filmtalente gibt es jedoch auch in Zürich reichlich – an der Filmschauspielschule Zürich.

Für was stehe ich eigentlich? Kann man Charisma und Authentizität erlernen? Diesen Fragen stellten sich die SchülerInnen der Filmschauspielschule Zürich vergangene Woche im Rahmen eines Sonderprogramms. Dabei wurden sie von ihren Lehrern Kiki Maeder, Dominik Widmer und Diana Kottmann in verschiedenen Themenbereichen trainiert. Diese zeigten sich begeistert von den jungen Nachwuchstalenten.

