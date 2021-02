Ferris Bühler Communications

Instagram-Hype: SunIce Influencer Contest sorgt für explodierende Zahlen auf Social Media

Gemeinsam gefeiert werden darf noch nicht – dafür feiert das junge Team des SunIce Festivals St. Moritz den Start ihres Influencer Contests, der laut den Zahlen auf ihrem Instagram-Kanal für einen regelrechten Hype sorgt. Bereits in der ersten Runde des Online-Contests erreichten sie schweizweit knapp 200’000 Menschen und registrierten dabei 2,5 Millionen Impressionen auf ihrem Kanal. Am interaktiven Social Media Wettbewerb nehmen 128 Mikro-Influencer teil, die in verschiedenen Challenges zu den Themen Video, Fotografie und Selbstvermarktung ihr Können unter Beweis stellen.

Weitere Informationen zum SunIce Influencer Contest finden Sie in der Medienmitteilung im Anhang. Bildmaterial steht Ihnen hier zum Download zur Verfügung.

