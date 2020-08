Ferris Bühler Communications

Mutter-Tochter-Duo macht Klassik bunt: Praxedis wird 10 Jahre alt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Unabhängige, selbstbewusste Frauen, die ihren eigenen Weg in der Klassik gehen. Das Schweizer Duo Praxedis, Mutter Praxedis Hug-Rütti an der Harfe und Tochter Praxedis Geneviève Hug am Klavier, sehen sich nicht nur sehr ähnlich und teilen den gleichen Vornamen, sondern harmonieren auch seit 10 Jahren beim Musizieren. Ihre selbst geschneiderten Kleider und ihr spezieller Lebensstil machen sie einzigartig und lassen sie in der Klassikwelt aufleuchten. Nun veröffentlicht das Mutter-Tochter-Duo ihr erstes von vier Jubiläumsalben bei einem britischen Verlag.

Aktuelle Konzerttermine sowie weitere Informationen zum Duo Praxedis finden Sie in der Medienmitteilung im Anhang. Aktuelles Bildmaterial finden Sie hier.

Für Fragen oder Interview-Wünsche mit dem Duo Praxedis melden Sie sich gerne per Rückmail oder unter 056 544 61 67.

Wir freuen uns über eine Berichterstattung in Ihrem Medium.

Herzliche Grüsse

Elisabeth Zirk

i. A. Praxedis

Ferris Bühler Communications GmbH Stadtturmstrasse 8 CH-5400 Baden, Switzerland Tel. +41 56 209 15 15 Direkt +41 56 544 61 67 elisabeth@ferrisbuehler.com www.ferrisbuehler.com

Weiteres Material zum Download Dokument: Medienmitteilung Duo~is August 2020.docx (http://cache.pressmailing.ne t/content/9115bd38-270d-4af9-b293-0737d3b5de69/Medienmitteilung%20Duo~is%20Augus t%202020.docx)