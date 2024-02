4-fach Sieg für PAYBACK bei den "Bonus Awards" - Nutzer stimmen in allen Kategorien für PAYBACK: "Bestes Programm", "Beste App", Bester Kundenservice" und "Beste Aktion"

PAYBACK GmbH

Bei den dritten "Bonus Awards" wurde das führende deutsche Bonusprogramm PAYBACK in vier von vier Kategorien an die Spitze gewählt: Damit gehen die Auszeichnungen "Bestes Programm", "Beste App", "Bester Kundenservice" und "Beste Aktion" in allen Kategorien an das Münchner Unternehmen. In diesem Jahr haben knapp 116.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei den Awards abgestimmt und ihre Erfahrungen mit den verschiedenen Bonus- und Kundenbindungsprogrammen bewertet.

"Wir freuen uns über den großen Erfolg bei den diesjährigen Bonus Awards. Die überragende Bewertung durch die Nutzer in so unterschiedlichen Kategorien wie Programm, App, Aktion und Kundenservice ist für uns ein großer Ansporn, die Vorteile von PAYBACK für unsere Kunden weiterhin kontinuierlich und in alle Richtungen auszubauen", so Sandra Prinzenberg, Vice President Multichannel Marketing bei PAYBACK.

Die "Deutschen Bonus Awards" bewerten Leistungen von Bonus- und Loyalty- Programmen, die Nutzer begeistern und ihnen beim Sparen helfen. "In Deutschland liegen Nutzung und Beliebtheit von Bonusprogrammen weit über dem europäischen Durchschnitt, vornweg PAYBACK als Multipartner-Bonusprogramm mit millionenfacher Reichweite und dem großen Partnerverbund. Die Ergebnisse zeigen, dass Kunden besonders diese Kombination auf dem deutschen Markt honorieren und wertschätzen", so der Initiator, Buchautor und Loyalty Experte Ulf-Gunnar Switalski. Er beschäftigt sich seit 30 Jahren mit Loyalty-Programmen und gibt sein Wissen in Online-Magazinen, Büchern und Kolumnen an Verbraucher weiter.

PAYBACK ist das führende Bonusprogramm, das alleine in Deutschland schon von über 31 Millionen Kundinnen und Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von rund 700 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 94 Prozent der gesammelten Punkte werden wieder eingelöst, der überwiegende Teil direkt bei den Partnern oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von über 11,7 Millionen Nutzerinnen und Nutzern verwendet und wurde mehrfach für ihren Mehrwert und die einfache und sichere Nutzung im Alltag ausgezeichnet, zuletzt erhielt sie den "Deutschen Fairness Preis für Smart Payment 2023" und die Ehrung als "kundenfreundlichste App 2023". Die PAYBACK GROUP ist 18facher "Top Employer".