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De Morat à Fribourg en armure de 34 kilos : un chevalier fait revivre l'histoire

De Morat à Fribourg en armure de 34 kilos : un chevalier fait revivre l
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FRIBOURG (ots)

Un chevalier parmi les coureurs : vêtu d'une armure de 34 kilos, un participant s'élance le 4 octobre 2026 sur les 17,17 kilomètres reliant Morat à Fribourg. Un défi chronométré au coeur de la plus ancienne course sur route de Suisse.

Ce chevalier rappelle la légende à l'origine de la course : après la bataille de Morat, le 22 juin 1476, un messager aurait couru jusqu'à Fribourg, un rameau de tilleul à la main, pour annoncer la victoire des Confédérés sur Charles le Téméraire. 550 ans plus tard, cette image relie l'histoire d'hier au défi sportif d'aujourd'hui.

Contact:

Pierre Dubosson
+41 78 837 08 10
pierre@bytheway.studio

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