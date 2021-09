TIMEX

Timex x Coca-Cola bringt die limitierte "Time for Unity" Capsule-Kollektion heraus

Middlebury, Connecticut (ots/PRNewswire)

Vintage-inspirierte Versionen vereinen psychedelische Farben und Retro-Illustrationen in einem Aufruf zu Toleranz und Hoffnung

Heute brachte Timex®, ein weltweit führendes Unternehmen in der Uhrmacherei und Handwerkskunst, in Partnerschaft mit Coca-Cola® eine limitierte Kollektion von Uhren im Vintage-Stil heraus. Die Capsule Collection vereint zwei ikonische amerikanische Marken, Timex und Coca-Cola, um eine dauerhafte Botschaft der Toleranz und Hoffnung zu verkünden. Um Uhrenträger auf der ganzen Welt dazu zu inspirieren, sich Zeit für das Wesentliche zu nehmen - Frieden, Liebe und Harmonie - hat Timex drei Erinnerungsmodelle herausgebracht, die den altehrwürdigen "Hilltop"-Werbespot von Coca-Cola aus dem Jahr 1971 und die darin vermittelte Botschaft der Einheit feiern sollen.

"Genauso wie man jemandem eine Cola® anbietet, ist die Frage nach der Uhrzeit eine bedeutungsvolle Geste - eine Möglichkeit, Unterschiede zu überbrücken, ein gutes Gespräch zu führen und Gemeinschaft zu finden", sagt Shari Fabiani, Senior Vice President Brand Marketing and Creative der Timex Group. "Wir haben uns dem Ziel verschrieben, allen Menschen eine qualitativ hochwertige Zeitmessung zu ermöglichen und haben uns schon immer Zeit für die Gemeinschaft genommen. Wir freuen uns, mit Coca-Cola zusammenzuarbeiten, um ihre ursprüngliche Botschaft der Solidarität zu verbreiten und die Welt weiterhin dazu zu inspirieren, gemeinsam in perfekter Harmonie zu singen."

Die drei farbenfrohen Uhren in limitierter Auflage zelebrieren eine zeitlose Botschaft der Liebe und Harmonie, die heute noch genauso aktuell ist wie vor 50 Jahren. Mit ihren nostalgischen, von den 70er Jahren inspirierten Designs, die den Geist der Einheit heraufbeschwören, sind die Zeitmesser dieser Kollektion eine fröhliche Erinnerung daran, Gelegenheiten zur Verbindung zu nutzen und sich mit Mitgefühl durch die Welt zu bewegen.

Das digitale Timex T80 kombiniert leuchtende Farben und ein Gefühl von Laune mit dem Design und zelebriert eine zeitlose Botschaft von Liebe und Harmonie, indem es den kultigen Werbesong "Hilltop" spielt: "I'd Like to Teach the World to Sing (in Perfect Harmony)"

kombiniert leuchtende Farben und ein Gefühl von Laune mit dem Design und zelebriert eine zeitlose Botschaft von Liebe und Harmonie, indem es den kultigen Werbesong "Hilltop" spielt: "I'd Like to Teach the World to Sing (in Perfect Harmony)" Die klassische Timex Standard ist mit einem kühnen, leuchtenden Coca-Cola-Logo versehen, das ein Lächeln auf das Gesicht der Uhr - und ihres Trägers - zaubert.

ist mit einem kühnen, leuchtenden Coca-Cola-Logo versehen, das ein Lächeln auf das Gesicht der Uhr - und ihres Trägers - zaubert. Die geliebte Q Timex ist mit nostalgischen, von den 70er Jahren inspirierten Farben und Designs versehen und trägt ein ikonisches Friedenszeichen, das den Geist der Einheit und Liebe beschwört.

Der kultige Coca-Cola-Werbespot zeigt eine Gruppe junger Menschen, die in perfekter Harmonie singen. Die Kollektion spiegelt nicht nur die Ära wider, in der der Werbespot ausgestrahlt wurde, sondern vermittelt auch den Slogan von Timex und die Botschaft WE DON'T STOP(TM) von Hoffnung und einer Zukunft, in der Menschen auf der ganzen Welt wieder zusammenfinden können, um eine gemeinsame Mission der Einheit zu erreichen.

"In unruhigen Zeiten können kleine Momente der Freude die Welt verändern. Das haben wir vor einem halben Jahrhundert gelernt, als in einer Zeit des Aufruhrs und der Spaltung der einfache Akt des Teilens einer Cola zu einem Aufruf für Toleranz und Hoffnung wurde", so Kate Dwyer, Senior Director of Global Licensing bei Coca-Cola. "Wir sind stolz darauf, den Geist unseres legendären "Hilltop'-Werbespots als Teil der Unity Collection von 1971 zu ehren."

Sie können sich Timex und Coca-Cola anschließen, um diese neue Zusammenarbeit auf Timex.com HIER zu feiern.

Informationen zur Timex Group

Die Timex Group entwirft, fertigt und vertreibt weltweit innovative Uhren. Die Timex Group ist ein privates Unternehmen mit Hauptsitz in Middlebury, Connecticut, und verfügt über mehrere Betriebseinheiten und über 3.000 Mitarbeiter weltweit. Als einer der größten Uhrenhersteller der Welt produzieren die Unternehmen der Timex Group Uhren unter einer Reihe bekannter Marken, darunter Timex, adidas, Furla, Gc, Guess, Missoni, Nautica, Salvatore Ferragamo, Ted Baker, Versace und Versus.

Folgen Sie Timex in den sozialen Medien unter: @timex und besuchen Sie http://timexgroup.com.