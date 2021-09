Deutsche Medien-Manufaktur (DMM), HYGGE

Eckart von Hirschhausen in HYGGE: "In erster Linie sollten wir nicht den Verzicht in den Vordergrund stellen, sondern die Möglichkeiten"

In der aktuellen HYGGE (Nr. 26/2021, jetzt im Handell) spricht Arzt, Entertainer, Journalist und Umweltaktivist Dr. Eckart von Hirschhausen über sein neues Buch, das Klima, die Umwelt und die Coronakrise. Dabei lobt er Angela Merkel für ihre klaren Äußerungen zu Beginn der Pandemie. Dieser Klarheit wünsche er sich auch bei der Klimakrise. "Nur so können die Menschen die notwendigen Maßnahmen nicht als Bedrohung, sondern als Chance sehen." Wie kann eine solche Chance aussehen? "In erster Linie sollten wir nicht den Verzicht in den Vordergrund stellen, sondern die Möglichkeiten. Wir brauchen positive Zukunftsbilder, um aus der Klimakrise einen Neuanfang zu machen."

Für von Hirschhausen ist klar: "Wir bleiben nur dann gesund, wenn es auch der Erde gut geht." Ihm ist aufgefallen, "wie eng unsere Gesundheit mit dem Wohlbefinden der Erde verwoben ist." Es brauche intakte und artenreiche Gebiete, nur daraus könne sich die Natur wieder regenerieren. "Wenn die Klimakrise das Fieber von Mutter Erde ist, dann ist das Artensterben ihre Demenz", so von Hirschhausen weiter. "Mit jedem Lebewesen geht ein ganz spezifisches uraltes Wissen der Evolution für immer verloren, eine Lücke im kollektiven Gedächtnis, wie man auf der Erde überleben kann."

