Calastone führt eine Token-basierte Vertriebslösung ein, um die Zukunft des Fondsvertriebs zu erschließen

Calastone, das größte globale Fondsnetzwerk, kündigt heute die Einführung von Calastone Tokenised Distribution an – eine bahnbrechende Lösung, die es Vermögensverwaltern ermöglicht, jeden im Calastone-Netzwerk tätigen Fonds zu tokenisieren und nahtlos über Blockchain-basierte Kanäle zu vertreiben.

Dieser innovative Service ermöglicht einen einfachen, reibungslosen Einstieg in die Tokenisierung, ohne dass Vermögensverwalter die Struktur, die Verwaltung oder den Service ihrer Fonds ändern müssen. Doch mit einem Schritt können sie sich Zugang zu einem wachsenden Universum von Anlegern verschaffen, die ausschließlich in Blockchain-Ökosystemen tätig sind.

„Calastone Tokenised Distribution bietet Vermögensverwaltern einen leistungsstarken neuen Weg auf den Markt", sagte Adam Belding, technischer Leiter bei Calastone. „Wir ermöglichen die sofortige und skalierbare Verteilung vorhandener Gelder über Blockchain-Netzwerke, ohne dass es zu betrieblichen Umwälzungen oder technischen Neuerungen kommt."

Die Lösung schließt die Lücke zwischen traditionellen Investmentfonds und Blockchain-nativen Netzwerken wie Ethereum, Polygon und Canton, in denen Investitionsaktivitäten zunehmend mit digitalen Vermögenswerten durchgeführt und abgewickelt werden. Diese Netze ziehen eine schnell wachsende Gruppe von Anlegern an, die von den traditionellen Vertriebskanälen nicht erreicht werden:

Corporate Treasurer verwalten umfangreiche Bargeldbestände in der Kette, um Rendite und Effizienz zu erzielen

verwalten umfangreiche Bargeldbestände in der Kette, um Rendite und Effizienz zu erzielen Emittenten von Stablecoins und institutionelle Kryptofirmen suchen nach regulierten Anlagemöglichkeiten, ohne in Fiat-Währungen konvertieren zu müssen

suchen nach regulierten Anlagemöglichkeiten, ohne in Fiat-Währungen konvertieren zu müssen Kryptoerfahrene Kleinanleger und Vermögensverwalter, die über dieselben Geldbörsen und digitalen Infrastrukturen, die sie für digitale Vermögenswerte nutzen, auf traditionelle Vermögenswerte zugreifen möchten

Durch die Einbettung von tokenisierten Fondsanteilen in diese Blockchain-Netzwerke erhalten Vermögensverwalter direkten Zugang zu neuen Kapitalpools, ohne bestehende Prozesse oder Partnerschaften zu unterbrechen.

Die Lösung nutzt das bestehende globale Netzwerk von Calastone, das mehr als 4.500 Unternehmen in 56 Märkten umfasst, und ermöglicht es, jede Aktienklasse im Netzwerk zu tokenisieren und über öffentliche, hybride oder private Blockchains zu verteilen. Aufträge, die in der Blockchain initiiert werden, werden automatisch übersetzt und über die Infrastruktur von Calastone verarbeitet, wodurch die vollständige Kompatibilität mit traditionellen Fondsgeschäften gewährleistet ist.

Dadurch können Vermögensverwalter:

auf Blockchain-native Anlegerkanäle ausweiten ohne Betriebsunterbrechung

ausweiten ohne Betriebsunterbrechung Vertriebskosten senken durch Automatisierung und intelligente Verträge

senken durch Automatisierung und intelligente Verträge bestehende Beziehungen zu Dienstleistern pflegen

sich für einen langfristigen Vorteil positionieren in einer sich entwickelnden Investitionslandschaft

Die Markteinführung folgt auf eine aktuelle Studie von Calastone, die zeigt, dass die Tokenisierung der Vermögensverwaltungsbranche jährliche Kosteneinsparungen in Höhe von über 1351 Milliarden USD einbringen könnte, während gleichzeitig die Auflegung von Fonds beschleunigt und der Bedarf an Startkapital gesenkt wird.

„Die Investmentwelt verändert sich schnell", sagt Julien Hammerson, Geschäftsführer von Calastone. „In Blockchain-Netzwerken bilden sich neue Kapitalpools, auf die über die traditionellen Kanäle nicht zugegriffen werden kann. Unsere tokenisierte Vertriebslösung ermöglicht Vermögensverwaltern den sofortigen Zugang zu diesen Märkten, ohne dass eine Transformation erforderlich ist. Wir machen es einfach, mit dem Markt mitzuwachsen."

Im Kern wandelt die tokenisierte Verteilung von Calastone zulässige Fondsanteile in Smart-Contract-basierte Token um, die direkt in Blockchain-Netzwerke eingebettet sind. Diese Token spiegeln alle Details des Fonds wider, arbeiten mit eingebauten Sicherheitsprotokollen und werden automatisch in Übereinstimmung mit Echtzeit-Zeichnungen und -Rücknahmen geprägt und verbrannt.

