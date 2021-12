Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe

EANS-Adhoc: Vienna Insurance Group und Ungarn erzielen Einigung über die Grundzüge einer Kooperation und das weitere Vorgehen in Bezug auf die ungarischen Versicherungsgesellschaften AEGON und UNION

-------------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- kein Stichwort 22.12.2021 Wien - Die VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) und die ungarische Regierung haben eine Einigung über die Grundzüge einer Kooperation und die weitere Vorgehensweise erzielt, die eine Beteiligung des ungarischen Staates an den ungarischen AEGON-Gesellschaften und der UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. von 45% vorsieht. Die Ausgestaltung der Kooperation, die die kontrollierende Beteiligung und die operative Führung der VIG beinhaltet, ist Gegenstand weiterer Verhandlungen. Die ungarische Regierung hat Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt., eine 100%- Beteiligungsgesellschaft des ungarischen Staates, als Verhandlungspartner nominiert. Die VIG begrüßt die zukünftige Kooperation mit Ungarn. Die Unterzeichnung eines Memorandum of Understanding ist für Donnerstag, 23. Dezember 2021, angesetzt. Die VIG und Ungarn werden in einem nächsten Schritt die Beteiligungs- und Governancestruktur verhandeln, die erforderlichen Gremialbeschlüsse einholen und die für die Umsetzung der Transaktion notwendigen Genehmigungen beantragen. Folgende Wertpapiere der VIG sind an einem geregelten Markt zum Handel zugelassen: EMISSIONSBEZEICHNUNG ISIN HANDELSSEGMENT Aktie AT0000908504 Wiener und Prager Börse, Amtlicher Handel Senior-Nachhaltigkeitsanleihe AT0000A2QL75 Wiener Börse, Geregelter 2021 Freiverkehr VIG nachrang. Anleihe 2015 AT0000A1D5E1 Börse Luxemburg, Geregelter Freiverkehr VIG nachrang. Anleihe 2013 AT0000A12GN0 Wiener Börse, Geregelter Freiverkehr Rückfragehinweis: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe 1010 Wien, Schottenring 30 Wolfgang Haas Leiter Konzernkommunikation & Marketing, Konzernpressesprecher Tel.: +43(0)50 390-21029 Fax: +43 (0)50 390 99-21029 E-Mail: wolfgang.haas@vig.com Nina Higatzberger-Schwarz Leiterin Investor Relations Tel.: +43 (0)50 390-21920 Fax: +43 (0)50 390 99-21920 E-Mail: nina.higatzberger@vig.com Ende der Mitteilung euro adhoc --------------------------------------------------------------------------------

