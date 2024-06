H+ Die Spitäler der Schweiz

H+ wird alleiniger Aktionär des Bildungszentrums Espace Compétences

Bern (ots)

H+ Die Spitäler der Schweiz ist ab sofort alleiniger Aktionär des Bildungszentrums Espace Compétences. H+ übernimmt die Aktien des Schweizer Berufsverbands für Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner (SBK), der bisher 50 Prozent der Aktien gehalten hat. Dieser Entscheid wurde von EC gemeinsam mit H+ und dem SBK getroffen. Am erfolgreichen Angebot von EC wird auch nach dem Aktienübertrag festgehalten.

Seit über 20 Jahren betreibt H+ gemeinsam mit dem Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner (SBK) die Aus- und Weiterbildungsinstitution Espace Compétences (EC) in Cully. Jährlich besuchen rund 2000 Personen das Bildungszentrum und absolvieren verschiedene Aus- und Weiterbildungen. EC ist somit eine zentrale Bildungsinstitution im Gesundheitswesen in der Westschweiz.

Aufgrund der veränderten Bildungslandschaft haben sich H+ und der SBK gemeinsam dazu entschlossen, dass künftig H+ alleiniger Träger von EC sein soll. Der SBK hat dazu seine 50 Prozent der Aktien an H+ übertragen. Mit dieser Entscheidung kann EC seine Position auf dem Bildungsmarkt festigen und weiterhin attraktive Angebote entwickeln, die auf die Bedürfnisse der Gesundheitsinstitutionen zugeschnitten sind. Die zwei Partner H+ und SBK werden auch künftig eine enge Zusammenarbeit pflegen.

Auch in Zukunft wird an den Grundsätzen des erfolgreichen Bildungsangebots von EC festhalten werden. EC hat sich bereits in der Vergangenheit dank Innovation und Weitsicht sowie teilweise exklusiven Bildungsangeboten am Bildungsmarkt behauptet. Diesen Weg werden EC und H+ auch in Zukunft gemeinsam mit den Mitarbeitenden konsequent weitergehen.