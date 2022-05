Constantin Television

Anthologie-Serie STRAFE feiert Streaming-Premiere

Alle Episoden ab 28. Juni auf RTL+

Die Berliner Constantin-Tochter MOOVIE hat für RTL+ eine Anthologie-Serie nach Ferdinand von Schirachs "Strafe", dem erfolgreichen Kurzgeschichten-Band des internationalen Bestsellerautors, produziert. In sechs ganz unterschiedlichen Filmen, inszeniert von sechs verschiedenen Regie-Größen, schauen wir sechs Mal in einen anderen menschlichen Abgrund. Ob als Ehedrama, Psychothriller oder rückwärts erzählte Kriminalgeschichte - am Ende geht es immer um eines: STRAFE. Zwei Episoden, DER TAUCHER (Regie: Oliver Hirschbiegel) und DER DORN (Regie: Hüseyin Tabak), wurden im April im Wettbewerb von CANNESERIES 2022 präsentiert. Ab 28. Juni 2022 sind alle Folgen auf RTL+ abrufbar.

Bei der Anthologie handelt es sich um ein innovatives Ausnahmeformat, das es so in Deutschland noch nicht gegeben hat: Sechs der bedeutendsten deutschsprachigen Regisseur*innen setzten formal unabhängig und mit totaler kreativer Freiheit je eine der packenden Stories um. Mit Helene Hegemann ("Axolotl Overkill"), Mia Spengler ("Back for good"), Oliver Hirschbiegel ("Der Untergang"), Patrick Vollrath ("7500"), Hüseyin Tabak ("Gipsy Queen") und David Wnendt ("Er ist wieder da") entstand so eine 6-teilige Werkschau und ein faszinierendes Regie-Portfolio mit starken, unverwechselbaren Einzelstücken in einer großen filmischen Bandbreite nach einer internationalen Bestsellervorlage. Die Kurzgeschichten wurden von den Regisseur*innen selbst als Drehbücher adaptiert und teilweise in Zusammenarbeit mit Autor*innen wie Bernd Lange, Brix Vinzent Koethe und Esther Preußler entwickelt.

SUBOTNIK (Helene Hegemann) handelt von einer jungen deutsch-türkischen Anwältin, die fest daran glaubt, dass das Gesetz Schutz und Unversehrtheit des Einzelnen garantiert... bis sie die Verteidigung eines Menschenhändlers übernimmt.

DIE SCHÖFFIN (Mia Spengler) lässt sich durch die Aussage einer Frau gegen ihren gewalttätigen Ehemann zu Tränen rühren. Das hat überraschende Konsequenzen.

DER TAUCHER (Oliver Hirschbiegel) spielt in der tief religiösen bayerischen Provinz und erzählt von einem ungewöhnlichen Fetisch mit Todesfolge. Doch welche Rolle spielt die Frau des Opfers?

DAS SEEHAUS (Patrick Vollrath) an einem idyllischen See im bayerischen Voralpenland bedeutet einem älteren Mann Heimat und einzige Zuflucht - die der Außenseiter um jeden Preis verteidigt.

In DER DORN (Hüseyin Tabak) gerät ein introvertierter Museumswächter in den Bann einer von ihm bewachten antiken Marmorstatue und droht darüber den Verstand zu verlieren.

EIN HELLBLAUER TAG (David Wnendt) erzählt die Geschichte einer Frau, die wegen vorsätzlicher Kindstötung jahrelang im Gefängnis sitzt. Am Tag ihrer Entlassung fällt sie eine unerwartete Entscheidung.

Zum Cast zählen u.a. Josef Bierbichler, Jule Böwe, Olli Dittrich, Katharina Hauter, Elisa Hofmann, Jan Krauter, Thomas Loibl, Hans Löw, Cosmina Stratan sowie die Deutschrapperin Ebru "Ebow" Düzgün.

Verfilmt wurde STRAFE für RTL+ von der MOOVIE GmbH. Executive Producer ist Oliver Berben, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Constantin Film AG und Vorstand TV, Entertainment & Digitale Medien der Constantin Film AG. Jan Ehlert, Geschäftsführer Constantin Television, produziert gemeinsam mit Sarah Kirkegaard, Geschäftsführerin MOOVIE, Laura Machutta, Herstellungsleiterin und Geschäftsführerin MOOVIE, und der ausführenden Produzentin Susanne Hildebrand. Producerin war Tara Biere. Für RTL+ ist Brigitte Kohnert redaktionell unter der Leitung von Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction RTL Deutschland, verantwortlich.

Die Dreharbeiten zur Anthologie-Serie fanden im vergangenen Sommer statt. Gedreht wurde in Berlin und Umgebung, im bayerischen Voralpenland sowie an verschiedenen Standorten in Nordrhein-Westfalen. Die Produktion wird vom FilmFernsehFonds (FFF) Bayern, vom Medienboard Berlin-Brandenburg sowie von der Film- und Medienstiftung NRW gefördert.