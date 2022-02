AIDA Cruises

Sommer-Buchungshoch bei AIDA Cruises: Hohe Nachfrage nach AIDA Reisen zum Jahresauftakt

Rostock (ots)

AIDA Cruises ist mit einer großen Nachfrage nach Kreuzfahrten in das neue Jahr gestartet. Insbesondere die Buchungen für das Frühjahr und den Sommer 2022 entwickeln sich sehr positiv, aber auch das Interesse an Kreuzfahrten für die kommenden Winterabfahrten und dem Sommerprogramm 2023 liegt auf einem hohen Niveau und wächst kontinuierlich.

"Für die gute Nachfrage ist AIDA bestens gerüstet. Zu Beginn des Sommers werden 12 AIDA Schiffe wieder in Fahrt sein und Urlaubsreisen zu den schönsten europäischen Destinationen anbieten", erklärt Alexander Ewig, Senior Vice President Marketing & Sales bei AIDA.

Mit AIDAcosma startet am 26. Februar 2022 zudem ein neues Mitglied der AIDA Familie mit Reisen ab Hamburg zu den Metropolen Westeuropas. Es ist bereits das zweite LNG-Kreuzfahrtschiff von AIDA Cruises, das mit Flüssigerdgas (LNG), dem derzeit emissionsärmsten fossilen Treibstoff betrieben wird. Nach der Taufe von AIDAcosma am 9. April in Hamburg stehen bis Oktober 2022 Reisen im westlichen Mittelmeer nach La Spezia/Florenz, Rom, Barcelona und Korsika auf dem Programm der einwöchigen Highlightroute "Mediterrane Schätze".

Mit AIDAaura nimmt am 7. Mai 2022 ein weiteres Schiff der AIDA Flotte den Kreuzfahrtbetrieb wieder auf. Die erste 14-tägige Reise von AIDAaura führt ab Hamburg rund um Großbritannien und nach Irland.

Die Reisen mit AIDAvita bis Ende Mai 2022 können nicht wie geplant stattfinden. Den Gästen werden vielfältige Umbuchungsmöglichkeiten auf die anderen 12 AIDA Schiffe angeboten.

Sonnenhungrige dürfen sich darüber hinaus auf Reisen ins östliche Mittelmeer und in der Adria freuen. Die Routen ins Nordland und in der Ostsee versprechen einmalige Urlaubserlebnisse - von atemberaubenden Fjordlandschaften über Kulturschätze im Baltikum bis hin zur Biskaya.

In allen angesteuerten Destinationen organisiert AIDA Cruises ein vielfältiges Ausflugsprogramm für jeden Geschmack. Das Programm reicht vom "Komm an Land"-Ausflug zum günstigen Entdeckerpreis bis zum erlebnisreichen und außergewöhnlichen Ganztagesausflug. Darüber hinaus haben Gäste selbstverständlich auch die Möglichkeit, individuell an Land zu gehen.

Mit dem AIDA Sommer-Versprechen genießen Gäste weiterhin ein Plus an Flexibilität und Sicherheit. Sie können ihre Reise einmalig kostenfrei bis 30 Tage vor Reisebeginn umbuchen - und zwar in allen Tarifen. Dies gilt bei Neubuchung ab 19.01.2022 bis 31.03.2022 für alle Sommerreisen* mit Abfahrt vom 30.03. bis 31.10.2022. Kostenfrei umgebucht werden können sowohl der Reisetermin (Abfahrt der neuen Reise bis 31.10.2022) als auch die Reiseroute.

"Die hohe Zahl der Buchungen zeigt, wie groß das Vertrauen unserer Gäste ist, bei uns an Bord ihren Urlaubstraum für den Sommer realisieren zu können", so Alexander Ewig weiter. Besonders gefragt sind derzeit die Ferientermine und Feiertagsreisen. Ein Besuch im Reisebüro oder ein Blick auf die Webseite www.aida.de lohnen sich daher jetzt besonders.

Unterstützt wird die anziehende Nachfrage nach AIDA Reisen durch die größte Marketingkampagne der letzten Jahre. Unter dem Motto "Auf nach AIDA" werden derzeit TV-Spots, Funkspots sowie Anzeigen gezeigt. Verlängert wird die Kampagne auf den Online-Kanälen in Form von Display-Bannern und Online-Videos, im Radio, in Reisebüros und in der Außenwerbung.

*Reisen mit Abfahrt vom 30. März bis 31. Oktober 2022*. Ausgenommen sind Buchungen mit Wunschflug, die Transreisen im Herbst 2022 sowie die Weltreise mit AIDAsol ab 26.10.2022 und die Teilabschnitte "Von Hamburg nach Mauritius" und "Von Hamburg nach San Antonio 1" ab 26.10.2022