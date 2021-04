Subex

Subex bringt HyperSense auf den Markt, eine End-to-End Augmented Analytics Plattform

Denver, London und Bangalore, Indien (ots/PRNewswire)

- Eine flexible, modulare und codefreie Lösung, die die Einführung und Demokratisierung von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Unternehmensanalytik beschleunigt

- Jetzt können Unternehmensanwender mit HyperSense geschäftskritische Analyse-Anwendungsfälle einfach zusammenstellen, mit leistungsstarken und dennoch einfach zu bedienenden Funktionen

Subex, ein Pionier im Bereich Digital Trust, bringt heute HyperSense auf den Markt, eine End-to-End Augmented Analytics Plattform, die Unternehmen dabei hilft, schnellere und bessere Entscheidungen zu treffen, indem sie künstliche Intelligenz (KI) über die gesamte Datenwertschöpfungskette hinweg nutzt.

HyperSense wurde auf der Grundlage der umfangreichen Datenanalyse-Erfahrung von Subex entwickelt und enthält alle Augmented Analytics-Funktionen, die Unternehmen benötigen, in einer flexiblen und modularen Plattform. Die einzigartigen No-Code-Funktionen von HyperSense ermöglichen es Anwendern ohne Programmierkenntnisse, auf einfache Weise Daten aus unterschiedlichen Quellen zu aggregieren, Daten in Erkenntnisse umzuwandeln, indem sie KI-Modelle erstellen, interpretieren und abstimmen, und ihre Ergebnisse mühelos im gesamten Unternehmen zu teilen.

Augmented Analytics wurde erstmals von Gartner definiert und nutzt Technologien wie maschinelles Lernen und KI, um bei der Datenaufbereitung, der Gewinnung von Erkenntnissen und der Erklärung von Erkenntnissen zu helfen. Es befähigt sowohl Experten als auch Nicht-Datenwissenschaftler, indem es viele Aspekte der Datenwissenschaft automatisiert, einschließlich Modellentwicklung, Verwaltung und Bereitstellung von KI-Modellen.

KI befindet sich in den meisten Unternehmen noch im Anfangsstadium einer sinnvollen Anwendung. Unternehmen, die das Versprechen von KI und maschinellem Lernen nutzen wollen, stoßen in der Regel auf mehrere Hindernisse, wie z. B. den Nachweis des Nutzens durch flinke Pilotprojekte, das Fehlen eines integrierten KI- und Daten-Stacks und einen Mangel an KI-Fähigkeiten.

HyperSense löst all diese Herausforderungen durch fünf leistungsstarke und dennoch modulare Studios:

- Data Management Studio bietet Anwendern einen zentralen Zugriff auf Batch- und Streaming-Daten in verschiedenen Datenformaten und ermöglicht das Durchsuchen, Anreichern, Strukturieren und Validieren der gesammelten Daten aus dem gesamten Unternehmen; - Business Modelling Studio ermöglicht Anwendern die Anwendung von Regeln und die Durchführung von Datenprüfungen in Echtzeit, die Erstellung von Profilen sowie die Überwachung und Prognose von Geschäfts-KPIs; - AI Studio fügt KI-Funktionen wie Modellbildung, Modelldiagnose, erklärbare KI und Hyperparameter-Abstimmung hinzu; - Business Intelligence Studio visualisiert die Ergebnisse der Datenanalyse für schnelle Einblicke und einfache Weitergabe; - Process Automation Studio ermöglicht es Anwendern, Aktionen und Workflows zu erstellen, um Entscheidungen auf Basis der Datenerkenntnisse voranzutreiben.

HyperSense enthält außerdem eine Reihe von vorgefertigten Analyse-Anwendungsfällen in den Bereichen Marketing, Finanzen und Technologie für Unternehmen, die ultraschnelle Ergebnisse liefern. Darüber hinaus können Kunden die HyperSense-Plattform nutzen, um ihre eigenen maßgeschneiderten, KI-gestützten Analyseanwendungen zu erstellen.

Die Cloud-native Plattform kann in bestehende Datenmanagement-Infrastrukturen integriert oder als eigenständige, Plug-and-Play-Datenanalyselösung implementiert werden.

Suresh Chintada, Chief Technology Officer, Subex, kommentiert: "Die meisten Unternehmen tun sich schwer damit, KI so zu implementieren, dass der Geschäftswert im Mittelpunkt steht. Stattdessen werden KI-Initiativen von Data-Science-Teams vorangetrieben, wobei die Prioritäten von Business und IT kaum aufeinander abgestimmt sind. Wir haben HyperSense entwickelt, um dies zu adressieren - es gibt Organisationen mehr Autonomie, einen breiteren Zugang zu KI und maschinellem Lernen und legt mehr Macht in die Hände der Geschäftsanwender. Mit dieser bahnbrechenden Plattform werden Unternehmen in der Lage sein, KI wirklich zu demokratisieren und Daten mit größerer Geschwindigkeit und Effizienz in verlässliche Erkenntnisse umzuwandeln, elastische Geschäftsmodelle zu unterstützen und ihre geschäftliche Transformation deutlich zu beschleunigen."

HyperSense ist eine no-code, elastische, Cloud Native Plattform, die auf Open-Source-Technologie basiert und vor Ort, in einer hybriden Infrastruktur oder in einer beliebigen Cloud-Umgebung eingesetzt werden kann. Die Plattform wurde entwickelt, um Unternehmen dabei zu helfen, den ROI von Analysen zu erhöhen und die Effizienz über die gesamte Datenwertschöpfungskette zu steigern.

Informationen zu Subex

Subex ist ein Pionier in der Ermöglichung von Digitalem Vertrauen für Unternehmen auf der ganzen Welt.

Subex wurde 1994 gegründet und unterstützt seine Kunden bei der Maximierung ihrer Umsätze und Rentabilität. Subex hat den Markt bereits mit erstklassigen Lösungen für die Geschäftsoptimierung und -analyse bedient und ist nun führend, indem es ein umfassendes digitales Vertrauen in die Geschäftsökosysteme seiner Kunden ermöglicht. Mit dem Fokus auf Risikominderung, Sicherheit, Vorhersagbarkeit und Intelligenz hilft Subex Unternehmen, disruptive Veränderungen anzunehmen und mit Zuversicht eine sichere digitale Welt für ihre Kunden zu schaffen.

Mit HyperSense, einer durchgängigen Augmented-Analytics-Plattform, versetzt Subex Kommunikationsdienstleister und Unternehmenskunden in die Lage, schnellere und bessere Entscheidungen zu treffen, indem sie Analysen mit Künstlicher Intelligenz (KI) über die gesamte Datenwertschöpfungskette hinweg nutzen. Die Lösung ermöglicht es Anwendern ohne Programmierkenntnisse, auf einfache Weise Daten aus unterschiedlichen Quellen zu aggregieren, Daten in Erkenntnisse umzuwandeln, indem sie KI-Modelle erstellen, interpretieren und abstimmen, und ihre Erkenntnisse mühelos im gesamten Unternehmen zu teilen - und das alles auf einer No-Code-Plattform.

Subex bietet auch skalierbare Managed Services und Business Consulting Dienstleistungen an. Subex hat mehr als 300 Niederlassungen in über 90 Ländern. Weitere Informationen finden Sie auf www.subex.com.