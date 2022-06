Europäisches Patentamt (EPA)

Europäischer Erfinderpreis 2022: Eine Schweizer Wissenschaftlerin und ein Schweizer Forscher unter den Finalisten - Öffentlichkeit kann jetzt über Publikumspreis abstimmen

Die Gewinnerinnen und Gewinner des Innovationspreises des Europäischen Patentamts werden am 21. Juni 2022 um 12:00 Uhr bekannt gegeben

Die Öffentlichkeit ist eingeladen, auf popular-prize.epo.org abzustimmen, wer den Publikumspreis erhält

abzustimmen, wer den Publikumspreis erhält Die Zeremonie wird live auf inventoraward.org und in den sozialen Medien übertragen

Die Gewinner des Europäischen Erfinderpreises 2022 werden am 21. Juni in München bekannt gegeben. Im Rahmen einer Zeremonie, an dem das Publikum weltweit online auf inventoraward.org teilnehmen kann, wird der Innovationspreis des Europäischen Patentamts live vergeben. Nominiert sind 13 Erfinderinnen, Erfinder oder Erfinderteams aus aller Welt für ihre herausragenden Leistungen in den Bereichen Krebsforschung, erneuerbare Energien, Klimaschutz, grüne Industrie, Medizintechnik und nachhaltige Fertigung.

Unter den Finalisten sind auch eine Schweizerin und ein Schweizer: die Biotechnologin Madiha Derouazi ist nominiert (zusammen mit der französischen Immunologin Elodie Belnoue) für ihre bahnbrechende Methode zur Herstellung therapeutischer Impfstoffe, die das Immunsystem dazu anregen, Krebszellen im eigenen Körper zu erkennen und gezielt zu zerstören; und der Forscher Marco Stampanoni ist nominiert (zusammen mit seinem chinesischen Kollegen Zhentian Wang) für die Erfindung eines neuen bildgebenden Verfahrens, das eine frühere und verlässlichere Erkennung von Brustkrebs ermöglicht.

Eine Jury wählt die Gewinner in den Kategorien Industrie, Forschung, KMU und Nicht-EPO-Staaten aus. Bei der Zeremonie wird zudem ein Preis für das Lebenswerk an einen Erfinder oder eine Erfinderin verliehen sowie ein Publikumspreis.

Öffentliche Abstimmung für den Publikumspreis läuft

Über den Publikumspreis entscheidet die Öffentlichkeit: Unter popular-prize.epo.org besteht die Möglichkeit, bis zur Preisverleihung am 21. Juni darüber abzustimmen, wer den Publikumspreis des Europäischen Erfinderpreises 2022 erhält. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird während der Preisverleihung bekannt gegeben.

Young Inventors prize

Im Rahmen der diesjährigen Preisverleihung wird zudem erstmals der Young Inventors prize vergeben, der vom Europäischen Patentamt ins Leben gerufen worden ist, um bahnbrechende Innovationen von Einzelpersonen oder Teams im Alter von 30 Jahren oder jünger auszuzeichnen. Der Gewinner oder die Gewinnerin erhält ein Preisgeld von 20 000 Euro, während der zweit- und der drittplatzierte Finalist 10 000 Euro bzw. 5 000 Euro entgegennehmen kann.

Alle 13 Finalisten des Europäischen Erfinderpreises 2022 im Überblick