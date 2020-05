Sphera Solutions

Sphera sorgt mit neuer interaktiver R&I-Fließbild-Software für völlig andere Planung und Umsetzung von Isolationsprozessen (Verriegelung/Abschaltung)

Rohrleitungs- und Instrumentenfließschemas werden schon jahrzehntelang genutzt, aber die neue interaktive R&I-Fließbild-Software von Sphera optimiert und vereinfacht das Verfahren, bricht organisatorische Silos auf und verbessert den "Management of Change"-Prozess

Sphera, der weltweit führende Anbieter von Daten, Software und Dienstleistungen im Bereich integriertes Risikomanagement, hat eine neue Lösung eines https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2794435-1&h=232517173&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2794435-1%26h%3D472834443%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fsphera.com%252Finteractive-piping-instrumentation-design%252F%26a%3DInteractive%2Bpiping%2Band%2Binstrumentation%2Bdiagram%2B(P%2526ID)&a=interaktiven+Rohrleitungs-+und+Instrumentenflie%C3%9Fschemas+(R%26I-Flie%C3%9Fschema) veröffentlicht, das Organisationen dabei hilft, die strenge Trennung zwischen ihren Betriebs-, Wartungs- und Entwicklungsabteilungen aufzubrechen und gleichzeitig die Isolationsplanung zu vereinfachen.

Jahrzehntelang haben Unternehmen, insbesondere solche aus Branchen, die mit Gefahrstoffen arbeiten, R&I-Fließschemas verwendet, die ihnen bei der Kartierung möglicher Risiken durch Druck, Temperatur, gefährlichen Materialen usw. helfen. R&I-Fließschemas sind in den Momenten wichtig, in denen bestimmte Abläufe zu Wartungszwecken oder für andere Aufgaben "isoliert" werden müssen. Das neue interaktive R&I-Fließschema stellt eine Ergänzung zum Sphera-Angebot für https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2794435-1&h=44838056&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2794435-1%26h%3D1737139203%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fsphera.com%252Fcontrol-of-work-module%252F%26a%3DControl%2Bof%2BWork&a=Arbeitskontrolle dar. Unternehmen werden damit unterstützt, Isolationsaufgaben besser zu planen und deren sichere Durchführung zu managen, wie etwa die Entfernung von Kohlenwasserstoff oder anderen gefährlichen Energiequellen (hydraulische, pneumatische, chemische, elektrische usw.) aus Rohrleitungen, Tanks, Fässern und mechanischen Instrumenten, damit Arbeiten in Teilen oder ganzen Abschnitten einer Anlage sicher durchgeführt werden können.

Mit der interaktiven R&I-Fließbild-Software, erhältlich auf SpheraCloud, einer SaaS-basierten und mobilen Plattform, können Anwender ihre Schaltpläne als PDF hochladen und dem elektronische Dokument Handlungsanweisungen, Regeln und Isolationspunkte hinzufügen. Diese Informationen werden dann automatisch in den integrierten Planungsprozess der Isolation übertragen.

Die interaktive R&I-Fließbild-Software erlaubt es den Bereichen Entwicklung, Wartung und Betrieb, bei der Isolationsplanung zusammenzuarbeiten, und sie stellt für die Entwicklung auf einfache, effiziente und intuitiv verstehbare Weise eine Rückmeldung aus dem Betrieb bereit. Darüber hinaus erfasst sie systematisch den "Management of Change"-Prozess. Dadurch werden ständige Verbesserung bei der Qualität des R&I-Fließschemas gefördert und eine Überarbeitung der Automatisierungspläne ist nicht mehr nötig.

"Eine der größten Herausforderungen für Unternehmen ist es, sich mit dem Problem herumschlagen zu müssen, dass die Informationen des betrieblichen Risikomanagements und des Managements der Verfahrenssicherheit voneinander getrennt sind", so Paul Marushka, Präsident und CEO von Sphera. "Die interaktive R&I-Fließbild-Software ist so entwickelt, dass sie dabei hilft, sich einen zuverlässigeren, ganzheitlichen Überblick darüber zu verschaffen, wie andere Bereiche einer Anlage ähnliche Abläufe behandelt haben, und sie stellt sicher, dass dieses Wissen auch dann in der Organisation verbleibt, wenn Mitarbeiter das Unternehmen verlassen oder in Rente gehen."

Um mehr über die neue interaktive R&I-Fließbild-Software von Sphera zu erfahren, gehen Sie bitte auf unsere neue https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2794435-1&h=2840930141&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2794435-1%26h%3D266460079%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fsphera.com%252Finteractive-piping-instrumentation-design%252F%26a%3Dnew%2Bmodule%2Binformation%2Bpage.&a=Modul-Informationsseite.

Informationen zu Sphera

Sphera schafft eine sicherere, nachhaltigere und produktivere Welt. Unsere innovative Plattform für cloudbasiertes Risikomanagement bringt nie dagewesene Mengen an Informationen zusammen, was zu vertieften Einblicken über das gesamte Unternehmen hinweg führt. Wir machen Strategien zum integrierten Risikomanagement für den Betrieb einsatzfähig, bauen diese weiter aus und optimieren sie, wodurch Kunden Risiken in den Bereichen Umwelt, Gesundheit, Sicherheit und Nachhaltigkeit (Environment, Health, Safety & Sustainability, EHS&S) sowie betriebliches Risikomanagement und Produktverantwortung erkennen, managen und abmildern können.

