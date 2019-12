Sphera Solutions

Sphera wird in unabhängigem Research-Report für Exzellenz in den Bereichen Produktverantwortung und Nachhaltigkeit ausgezeichnet

Mit den Akquisitionen von SiteHawk und thinkstep hat Sphera 'integriertes Risikomanagement für EHS, Produktverantwortung und Nachhaltigkeit eingeführt', heißt es in dem Bericht

Sphera (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2674733-1&h=1450415684&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2674733-1%26h%3D3327613597%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fsphera.com%252F%26a%3DSphera&a=Sphera), der weltweit größte Anbieter von Software und Lösungen für integriertes Risikomanagement, wurde im jüngsten Verdantix-Report mit der Bewertung "Sphera liefert Nachhaltigkeits- und Product Stewardship-Exzellenz" besonders hervorgehoben. Verdantix ist ein unabhängiges Forschungs- und Beratungsunternehmen mit Sitz in New York und London.

"Sphera findet kontinuierlich Wege, seine On-Premise- und cloudbasierten Fähigkeiten im Rahmen seiner Strategie des schnellen Wachstums zu innovieren und auszubauen", erklärt Paul Marushka, Spheras President und CEO. "Diese Studie bestätigt unsere Anstrengungen, die weltweit größten Unternehmen bei der Bewältigung von Risiken in allen Bereichen ihrer kritischen Geschäftstätigkeiten zu unterstützen, insbesondere in den Bereichen EHS, Umgang mit chemischen Stoffen, Produktlebenszyklus-Management, Produktverantwortung und Unternehmensnachhaltigkeit".

Wie der Report feststellt, "bietet Sphera ein umfassendes, durchgängiges Lösungsangebot für EHS-Management, Produktverantwortung und operative Risiken, das für große, multinationale Unternehmen geeignet ist, die versuchen, unterschiedliche Konzernaktivitäten zu vereinen und mehrere Anwender funktionsübergreifend einzubinden" und "Sphera bietet Integrated Risk Management-Software an, die speziell für EHS, operative Risiken und Produktverantwortung entwickelt wurde".

Sphera hatte 2019 sein Portfolio durch die Übernahme von SiteHawk (Mai) und thinkstep (September) ausgebaut. Konkret heißt es in dem Report, dass "Sphera mit der SiteHawk-Akquisition sein Engagement für den Aufbau einer über die Cloud verfügbaren unternehmensweiten Product Stewardship-Software weiter gefestigt hat", und weiter, zu thinkstep "dies positioniert Sphera als einzigen EHS-Softwareanbieter in der aktuellen Verdantix Green Quadrant EHS Software-Benchmarkstudie, der Life Cycle Assessment (LCA)-Fähigkeiten für den ganzen Lebenszyklus des Produkts anbietet".

Der Verdantix-Report hebt zudem hervor, dass Sphera umfassende Lösungen für Umweltschutz, Gesundheitsschutz und Arbeitsschutz (EHS), Produktverantwortung und Nachhaltigkeit vereint, was das Unternehmen zu einem ideal geeigneten Anbieter für große Unternehmen macht, die ihre Funktionalität erweitern möchten.

"Mit der kürzlich erfolgten Übernahme von thinkstep hebt Sphera sich durch sein Angebot in den Bereichen Produkt-Ökobilanz und Nachhaltigkeitsberichterstattung von anderen Anbietern ab, die wir in unserer Green Quadrant EHS Software-Vergleichsstudie bewertet haben", kommentiert Yaowen Ma, Senior Analyst bei Verdantix. "In Kombination mit der vorausgegangenen Übernahme von SiteHawk bietet Sphera nun ein breites Portfolio an Product Stewardship-Software, Content- und Servicelösungen, die die Bedürfnisse verschiedener Endanwender in Unternehmen erfüllen, von den Produktdesignentwicklern bis zu den Führungskräften im Bereich Regulatory Affairs".

Der Bericht steht unter http://bitly.com/2sAPaso zum Download bereit.

Informationen zu Sphera

Sphera ist der weltweit führende Anbieter von integrierter Risikomanagementsoftware und Informationsdienstleistungen mit den Schwerpunkten Umweltschutz, Gesundheitsschutz und Arbeitsschutz (Environment, Health and Safety, EHS), operatives Risiko, und Produktverantwortung. Das Unternehmen, das Unternehmen und Kunden auf der ganzen Welt betreut, engagiert sich seit mehr als 30 Jahren dafür, durch Verbesserung der operativen Exzellenz eine sicherere, nachhaltigere und produktivere Welt zu schaffen.

