Worldnet International gibt die Übernahme eines italienischen Servicepartners bekannt

New York (ots/PRNewswire)

Worldnet International, ein führendes grenzüberschreitendes Premium-Logistikunternehmen für die Mode- und Luxusbranche, hat Delivery By Express (DBE) Srl übernommen, ein italienisches inländisches und grenzüberschreitendes Logistikunternehmen mit Sitz in Mailand, das dieselben Branchen bedient und seit mehreren Jahrzehnten auch Worldnets Servicepartner in Italien ist.

Der Gründer und CEO von DBE, Andres Pirri, wird nun Teil von Worldnet International Italia Srl sein, das auf dem bisherigen Erfolg von DBE aufbauen wird. Das Unternehmen wird die Geschäfte mit allen Kunden, Mitarbeitern und Dienstleistungspartnern wie gewohnt weiterführen.

„Wir sind hocherfreut, Andres und sein Team in die Worldnet-Familie aufnehmen zu können. DBE ist seit langem ein großartiger Partner von Worldnet und hat selbst ein hervorragendes Geschäft aufgebaut, das auf dem Grundprinzip beruht, die dringendsten und anspruchsvollsten Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen. Wir freuen uns darauf, unsere Strategie mit dieser wichtigen italienischen Präsenz in den kommenden Jahren zu beschleunigen", sagte Richard Bhullar, CEO von Worldnet International.

„Die DBE ist seit über 30 Jahren mein Lebenswerk. Das Unternehmen hat schon immer den Service in den Vordergrund gestellt, und ich bin dankbar, dass Worldnet dieselbe Vision teilt. Ich freue mich darauf, Worldnet Italy in die Zukunft zu begleiten", sagte Andres Pirri, CEO von DBE.

Mit Betriebsstätten in Mailand und Rom wird das Unternehmen auf seinem derzeitigen Geschäftsmodell aufbauen, das darin besteht, hochgradig maßgeschneiderte, zeitkritische und diskrete Expressdienste für italienische und globale Mode-, Couture- und Luxusmarken anzubieten. Die Kunden können sich in den kommenden Monaten auf spannende und wirkungsvolle neue Dienstleistungen und Innovationen freuen.

SRC Corporate Finance mit Sitz in London hat Worldnet bei der Transaktion beraten.

Über Worldnet International

Worldnet International ist ein Premium-Logistikunternehmen, das nationale und internationale Expressdienste für die Mode- und Luxusindustrie anbietet. Worldnet wurde 1997 von dem Geschwisterpaar Mary und Richard Bhullar gegründet, die das Unternehmen auch heute noch leiten. Worldnet hat sich den Ruf erworben, das Unternehmen zu sein, auf das sich seine Kunden bei ihren dringendsten, komplexesten, anspruchsvollsten und sensibelsten Versand- und Logistikprojekten verlassen. Mit operativen Drehkreuzen in Paris, London, Los Angeles, Mailand und New York, unterstützt durch hauseigene Technologie und hochentwickelte und engagierte Teams, ist Worldnet ein wesentlicher Bestandteil der Logistikstrategie der renommiertesten Namen auf den von uns bedienten Märkten.

