Piramal Pharma Solutions

Piramal Pharma Solutions erweitert seine API-Fähigkeiten in Digwal und setzt mit Operational-Excellence-Tools Kapazitäten frei

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire)

– Der Standort verfügt über ein Investitionsprogramm in Höhe von rund 30 Millionen US-Dollar, das in den letzten drei Jahren aufgewendet oder zugesagt wurde, um seine Kapazitäten zu erweitern und die betriebliche Effizienz zu verbessern

– Verstärkte Konzentration auf das Dienstleistungssegment, einschließlich Entwicklung und patentgeschützte kommerzielle Projekte, bei gleichzeitigem weiteren Ausbau des Generika-Portfolios

– Hauptschwerpunkt auf Nachhaltigkeit durch Verbesserungen bei der Lösungsmittelrückgewinnung, der Reduzierung des Wasserverbrauchs und der Prozesschemie

Der Geschäftsbereich Pharma Solutions von Piramal Pharma Limited (PPS), ein führendes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (CDMO), gab heute bekannt, dass der Standort des Unternehmens in Digwal im indischen Bundesstaat Telangana verschiedene Tools implementiert hat, um Fertigungskapazitäten für pharmazeutische Wirkstoffe (API) freizusetzen und die Kundenbedürfnisse in den Bereichen Arzneimittelentwicklung und patentgeschützte Projekte zu unterstützen.

Piramal Pharma Solutions (PPS) hat seit 2019 mehr als 30 Millionen US-Dollar in die Infrastruktur und die Betriebskultur am Standort Digwal investiert oder zugesagt, um die Leistung zu verbessern, die Effizienz zu steigern und die Kapazität zu erhöhen und so die Marktanforderungen zu erfüllen. Eine treibende Kraft dieses Programms ist der Schwerpunkt des Unternehmens auf Operational Excellence (OE) als Teil der globalen Unternehmenskultur. Durch die Anwendung spezifischer OE-Tools wie Theory of Constraints (Engpasstheorie, TOC), Value Stream Mapping (Wertstromanalyse, VSM), Optimierung von Betriebseinheiten und Line Balancing (Produktionsausgleich) wurden bisher mehr als 20 Prozent der Kapazität des Standorts freigesetzt. Zusätzliche Kapazitäten werden in den kommenden Monaten freigesetzt, wenn mithilfe der OE-Tools weitere Vorteile erzielt werden. Diese Maßnahmen werden PPS weiter dabei unterstützen, die unmittelbaren Anforderungen der globalen Kunden zu erfüllen. Um manuelle Eingriffe zu reduzieren, wird die Mechanisierung weiter vorangetrieben, u. a. durch Investitionen in Pulvertransfersysteme. Im Hinblick auf Dokumentation stellt der Standort von Papieraufzeichnungen auf Electronic Batch Records (elektronische Chargenprotokolle, eBMR) um.

Zuvor hatte Digwal begonnen, sein Angebot auszuweiten und Entwicklungsdienstleistungen für klinische Anforderungen in der Spätphase, Kunden, die eine Zulassung anstreben, und Standortverlagerungen zur Unterstützung der Markteinführung einzuschließen. Der Standort hat seine Anlagen verbessert, qualifizierte Mitarbeiter gefördert und Abläufe optimiert, um phasengerechte Kundenanforderungen zu unterstützen. Aktuell werden die F&E-Kapazitäten von Digwal weiter gestärkt, indem zur Unterstützung von Dienstleistungsprojekten rund 20 neue Abzugshauben in Betrieb genommen werden. Infolgedessen hat der Standort in letzter Zeit mit Kunden an mehr als einem Dutzend Programmen zusammengearbeitet. Dazu gehören einige, die bereits auf den Markt gebracht wurden, und andere, die auf Zulassung durch die Aufsichtsbehörde warten. Im Rahmen der Strategie von PPS, den Kunden durch integrierte Projekte, die zwei oder mehr Standorte umfassen, Einfachheit und Schnelligkeit zu bieten, wurden integrierte Projektmanagementprozesse und -werkzeuge entwickelt. Diese Maßnahmen haben dazu geführt, dass der Auftragsbestand für integrierte Projekte in Digwal in den letzten drei Geschäftsjahren um mehr als das Siebenfache gestiegen ist.

Im Rahmen der Nachhaltigkeitsbemühungen des Unternehmens ist der Standort Digwa mit einer „Zero Liquid Discharge"-Anlage ausgestattet, die sicherstellt, dass alle Flüssigabfälle betriebsintern angemessen behandelt und wieder in die Versorgungsunternehmen zurückgeführt werden. Auch die Infrastruktur für die Lösungsmittelrückgewinnung wurde nachgerüstet, was zu einer höheren Destillationseffizienz und einem verringerten Lösungsmittelverbrauch führt. Darüber hinaus haben eine strenge Überwachung und eine verbesserte Governance dazu beigetragen, den gesamten Frischwasserverbrauch zu senken. PPS prüft auch Möglichkeiten, umweltfreundliche Chemikalien für einige großvolumige Produkte einzusetzen.

Dank der kontinuierlichen Fokussierung des Unternehmens auf Arbeitssicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz (SGU) konnte der Standort von den zuständigen Behörden die Umweltgenehmigung (Environmental Clearance, EC) für die mehrfache Erweiterung erhalten. Damit ist der Standort im Hinblick auf das für die nächsten 7-10 Jahre angestrebte Wachstum abdeckt.

Neben einer Erhöhung der Reaktorkapazität wird der Standort Digwal vom Ausbau der Infrastruktur profitieren, zu dem unter anderem ein renoviertes Verwaltungsgebäude, eine neue Kantine und die Umgestaltung des Qualitätskontrolllabors gehören. Derzeit erfolgen die Konsolidierung und Errichtung eines neuen Zentrallagers zur Lagerung von Fertigwaren, das mit einem Lagerverwaltungssystem (LVS) ausgestattet wird.

Peter DeYoung, Chief Executive Officer bei Piramal Pharma Solutions, sagte: „Dank der Anwendung von Operational-Excellence-Verfahren in Digwal ernten wir jetzt die Früchte unserer Arbeit. In Verbindung mit den Investitionen, die wir tätigen, erreichen unsere API-Fähigkeiten am Standort die nächste Stufe. Digwal kann jetzt komplexere und größere Projekte übernehmen als in der Vergangenheit. Dies ist ein weiteres Beispiel für unsere Bemühungen, weiter zu investieren und zu wachsen, um die Anforderungen des Marktes zu erfüllen und mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten, um die Krankheitsbelastung der Patienten zu verringern."

Der Standort Digwal erstreckt sich über mehr als 40,5 Hektar und beschäftigt rund 825 Vollzeitkräfte. Neben der Herstellung von APIs bietet Digwal auch analytische Dienstleistungen und die Abfüllung von Narkosemitteln an. Der Standort hat sich mehr als zwanzig erfolgreichen Inspektionen durch verschiedene Aufsichtsbehörden unterzogen, darunter die FDA (USA), die MHRA (Großbritannien), die PMDA (Japan) und die ANVISA (Brasilien). Zudem wurde er von zahlreichen globalen Kunden erfolgreich geprüft.

Über Piramal Pharma Solutions:

Piramal Pharma Solutions (PPS) ist ein Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (CDMO), das End-to-End-Entwicklungs- und Herstellungslösungen für den gesamten Lebenszyklus von Arzneimitteln anbietet. Wir bedienen unsere Kunden über ein weltweit integriertes Netzwerk von Standorten in Nordamerika, Europa und Asien. Dadurch sind wir in der Lage, ein umfassendes Spektrum von Dienstleistungen anzubieten, darunter Lösungen für die Arzneimittelforschung, Prozess- und pharmazeutische Entwicklungsdienstleistungen, Zubehör für klinische Studien, kommerzielle Lieferung von APIs und fertigen Darreichungsformen. Zudem bieten wir spezialisierte Dienstleistungen wie die Entwicklung und Herstellung von hochwirksamen APIs, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, sterile Abfüllung/Fertigstellung, Peptidprodukte und -dienstleistungen sowie wirksame feste orale Arzneimittel an. PPS bietet auch Dienstleistungen zur Entwicklung und Herstellung von Biologika an, darunter Impfstoffe, Gentherapien und monoklonale Antikörper. Dies wurde durch die Investition von Piramal Pharma Limited in Yapan Bio Private Limited ermöglicht. Unsere Erfolgsbilanz als zuverlässiger Dienstleister mit Erfahrung in verschiedenen Technologien macht uns zu einem bevorzugten Partner für innovative und generische Unternehmen weltweit.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.piramalpharmasolutions.com| Twitter | LinkedIn

Über Piramal Pharma Ltd.

Dank End-to-End-Produktionskapazitäten an 15 Standorten weltweit und einem globalen Vertriebsnetz in über 100 Ländern bietet Piramal Pharma Limited (PPL) ein Portfolio von differenzierten Produkten und Dienstleistungen. Zu PPL gehören: Piramal Pharma Solutions (PPS), ein integriertes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen, Piramal Critical Care (PCC), ein Unternehmen für komplexe Generika für den Krankenhauseinsatz, und das India-Consumer-Healthcare-Geschäft, das rezeptfreie Produkte verkauft. Mit einem integrierten globalen Netzwerk von Standorten bietet PPS innovativen Unternehmen und Generikaherstellern End-to-End-Entwicklungs- und Herstellungslösungen für den gesamten Lebenszyklus von Arzneimitteln an. Das komplexe Produktportfolio von PCC für Krankenhäuser umfasst Inhalationsanästhetika, intrathekale Therapien zur Spastik- und Schmerzbehandlung, injizierbare Schmerzmittel und Anästhetika, injizierbare Antiinfektiva und andere Therapien. Das indische Consumer-Healthcare-Geschäft gehört zu den führenden Akteuren in Indien im Bereich der Selbstpflege und verfügt über etablierte Marken auf dem indischen Consumer-Healthcare-Markt. Darüber hinaus hat PPL ein Joint Venture mit Allergan, einem führenden Unternehmen im Bereich der Augenheilkunde auf dem indischen Formulierungsmarkt, geschlossen. Im Oktober 2020 erhielt das Unternehmen eine Wachstumsinvestition von der Carlyle Group.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.piramal.com | Facebook | Twitter | LinkedIn

Medienanfragen: Rajiv Banerjee Corporate Communications

Rajiv.Banerjee@piramal.com

Investoren Anupam Jain

Investor Relations

investor.relations@piramal.com

Foto 1: https://mma.prnewswire.com/media/1839678/Peter_DeYoung.jpg

Foto 2: https://mma.prnewswire.com/media/1839676/Intermediate_Reaction_Area.jpg

Foto 3: https://mma.prnewswire.com/media/1839679/Pharma_Area_Digwal.jpg

Foto 4: https://mma.prnewswire.com/media/1839675/Agitated_Nutsche_Filter_Dryer.jpg

Foto 5: https://mma.prnewswire.com/media/1839677/Micronizer_in_Powder_Processing_Area.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1726186/Piramal_Pharma_Solutions_Logo.jpg