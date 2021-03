Mepha Schweiz AG

HIV-Prävention und -Therapie zum Tiefpreis

Endlich ist ein in der Schweiz zugelassenes Medikament zur Prä-Expositionsprophylaxe (PrEP), das einen hohen Schutz vor einer HIV-Ansteckung bietet, zu einem äusserst attraktiven Preis erhältlich. Mepha trägt mit der Einführung des Medikaments Emtricitabin-Tenofovir-Mepha®, das auch zur Behandlung einer HIV-Infektion in Kombination eingesetzt werden kann, zudem dazu bei, dass die Therapie deutlich günstiger möglich wird. Denn das Generikum kostet nur einen Bruchteil des Originalpräparats.

Mit der Lancierung der PrEP zum Tiefpreis erweitert die führende Schweizer Generika-Anbieterin Mepha ihr Sortiment im HIV-Bereich, das neben preisgünstigeren Generika zur Behandlung der HIV-Infektion auch einen HIV-Selbsttest umfasst. Dank Mepha ist nun für alle Interessierten ein erschwingliches Medikament zur HIV-Prophylaxe mit Zulassung in der Schweiz erhältlich.

Die PrEP ist neben den Safer-Sex-Praktiken eine weitere wichtige Massnahme im Kampf gegen die Ausbreitung des HI-Virus. Richtig angewendet, bietet sie einen hohen Schutz vor einer Ansteckung. Sie eignet sich für HIV-negative Menschen, die sich vorübergehend oder dauerhaft einem hohen Ansteckungsrisiko aussetzen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt die PrEP seit September 2015 als zusätzliche Präventionsmöglichkeit für Menschen mit einem erheblichen HIV-Infektions-Risiko.[1] Die PrEP schützt jedoch nicht vor anderen Geschlechtskrankheiten. Sie ist rezeptpflichtig, die Kosten werden aber von den Krankenkassen bislang nicht übernommen.

Nicht nur die Prophylaxe, sondern auch die Früherkennung der Erkrankung und der frühe Therapiebeginn sowie das regelmässige Testen sind von zentraler Bedeutung. Mepha bietet in allen drei Bereichen Produkte und Medikamente an. Mit dem preisgünstigen Sortiment in diesen Bereichen unterstützt Mepha die Bemühungen der WHO, die Krankheit AIDS eines Tages auszurotten.

[1] World Health Organization: Guideline on when to start antiretroviral therapy and on pre-exposure prophylaxis for HIV, Sept. 2015, Seite 42.

