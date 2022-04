Universal Music Latin Entertainment

EINDRUCKSVOLLER UND EUPHORISCHER AUTRITT: KAROL G GLÄNZT BEIM COACHELLA-FESTIVAL

Miami (ots/PRNewswire)

Der weltbekannte Superstar Karol G hat am vergangenen Wochenende anlässlich des Coachella-Musikfestivals eine atemberaubende Performance abgeliefert. Die mit dem Latin GRAMMY® Award ausgezeichnete Singer-Songwriterin, die zum ersten Mal auf dem berühmten Festival auftrat, setzte einen neuen Meilenstein in ihrer Karriere: Sie trat auf der Hauptbühne neben Künstler*innen wie Billie Eilish, Daniel Caesar, Doja Cat, Harry Styles, Lil' Baby, Megan Thee Stallion, Swedish House Mafia und The Weeknd auf und lieferte eine glanzvolle Darbietung.

Beim Betreten der Bühne wurde Karol G herzlich vom Publikum begrüßt, das euphorisch zum Takt ihrer Lieder tanzte. Mit einer hochkarätigen Inszenierung voller Farben, Lichtshows und einer schillernden Choreografie hob die Künstlerin nicht nur die Stimmung beim Festival, sondern erreichte auch eine innige Verbundenheit mit allen Anwesenden. Die Bühne bot ein immersives Erlebnis, das die Fans in die Straßen eines lateinamerikanischen Viertels entführte: eine Hommage an die Latino-Kultur, begleitet von einer Band mit traditionellen Instrumenten der Latino-Musik.

Im Laufe der Show nahm Karol G die Zuschauer auf eine Reise durch ihre größten Hits, wie „El Makinón", „Mi Cama", „Bichota" und „Ahora Me Llama", sowie „El Barco" und „200 Copas". Als Teil ihrer Hommage an die Latino-Kultur gab sie auch ein fesselndes Medley einiger der berühmtesten Klassiker der lateinischen Musik zum Besten, darunter „La Bamba", „Como La Flor", „Maria", „Macarena", „La Vida Es Un Carnaval", „Gasolina", „Hips Don't Lie", „Despacito" und „Mi Gente". Ein weiterer Höhepunkt war der Auftritt von Tiësto mit seinem Hit „Don't Be Shy" und ihr jüngstes Duett mit der mehrfach mit Platin ausgezeichneten Künstlerin Becky G, „MAMIII". Zum Abschluss ihrer Show gab sie in einem schwungvollen Auftritt ihren Welterfolg „Tusa" zum Besten.

Die Teilnahme von Karol G. am Coachella-Festival stellt zweifellos einen äußerst wichtigen Meilenstein für ihre Karriere dar, der ihr künstlerisches Wachstum unterstreicht. Darüber hinaus überbrachte die Künstlerin durch ihre Präsentation eine inspirierende Botschaft, die Latinos und das internationale Publikum unabhängig von kulturellen und sprachlichen Unterschieden feierte. Unterdessen bereitet sich Karol G. auf ihren zweiten Coachella-Auftritt am kommenden Sonntag, den 24. April, vor.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1799109/KAROL_G_COACHELLA_PERFORMANCE.jpg