SEBASTIÁN YATRAS DARBIETUNG VON „DOS ORUGUITAS" IN DISNEYS „ENCANTO" ERHÄLT EINE OSCAR-NOMINIERUNG FÜR „BEST ORIGINAL SONG"

DER SONGWRITER DOMINIERT AUCH DIE WELTWEITEN CHARTS MIT SEINEM HOCHGELOBTEN MULTI-PLATIN-ALBUM „DHARMA"

DER DIESJÄHRIGE 4-fache PREMIO LO NUESTRO-KANDIDAT WIRD BEI DER PREISVERLEIHUNG 2022 AM 24. FEBRUAR AUFTRETEN

Der talentierte kolumbianische Singer-Songwriter und Multi-Platin-Talent Sebastián Yatra beginnt das Jahr mit einem Dreifach-Glückwunsch, indem er den Song „DOS ORUGUITAS" („TWO CATERPILLARS") aus dem Walt Disney-Zeichentrickfilm „ENCANTO" erhält die begehrte Oscar-Nominierung für „Best Original Song" Dies folgt auf die jüngsten Nominierungen bei den Golden Globes Awards und den Critics Choice Film Awards, die das Originalwerk des gefeierten Komponisten Lin-Manuel Miranda würdigen. Mit diesem Auftritt erreichte Sebastián Yatra einen weiteren Meilenstein in seiner Karriere: Er debütierte in den Top 50 der Spotify US-Charts auf Platz 42 als einziger spanischsprachiger Song in den Charts.

„Sebastián Yatra kann irgendwie alles." - NPR „Weekend Edition"

„Sebastián hat gerade erst begonnen, was sicherlich ein unglaubliches Jahr 2022 werden wird." - E! News

„Sebastián Yatra hat eine Siegesserie hingelegt." - BILLBOARD

Das preisgekrönte Multitalent Sebastián Yatra (@SebastianYatra) hat kürzlich sein drittes Studioalbum „Dharma" mit 17 Titeln veröffentlicht, das mit mehreren Platinauszeichnungen, 2,3 Milliarden Streams und Platz 1 in den US-amerikanischen und globalen Spotify-Charts ausgezeichnet wurde. „Dharma" erreichte Platz 1 der Billboard's Latin Streaming & Latin Digital Song Sales Charts. Das Album erreichte weltweit Platz 23 auf Spotify und die Top 10 in 7 Ländern, darunter #2 in Spanien und #4 in Argentinien, Ecuador und Perú.

Der 47. meistgestreamte Künstler auf YouTube baut mit seinen massiven Single-Veröffentlichungen Säulen für die Latin-Musik auf, darunter die aktuelle Powerhouse-Single („Tacones Rojos"), die als einziger Song eines Latin-Pop-Solisten in den Spotify Top 50 Global gestreamt wird, der 8-fache Platin-Hit („Pareja del Año"), sein 4-facher Platin-Hit („Chica Ideal"), und die für die Latin GRAMMYs nominierte Ballade „Adios".

„Tacones Rojos" beweist weiterhin die Stärke des Hitmakers, Wohlfühlmusik zu kreieren, und behauptet sich als führender Popsong in einem ansonsten vom Reggaetón dominierten Genre, mit +271,7 Millionen Streams und exponentiellem Wachstum in den weltweiten Streaming- und Radiocharts, einschließlich Platz 1 im Radio in Spanien, Argentinien, Perú, Costa Rica, Mexiko und El Salvador. Sebastián Yatras Album „Dharma" zeigt die kontinuierliche Vielseitigkeit des Musikers in verschiedenen Musikstilen → [hier streamen]!

„Nur Sebastián Yatra kann ein 17-Track-Album mit Rock, Cumbia, Reggaetón und einer Jonas Brothers-Kollaboration füllen. Das dritte Studioalbum des kolumbianischen Sängers, Dharma, ist ein vielseitiges Werk, das die Fans mit Sicherheit begeistern wird." - ROLLING STONE

„...Der kolumbianische Singer-Songwriter Sebastián Yatra positioniert sein drittes Studioalbum Dharma als befriedigendes, tiefes Eintauchen in sein künstlerisches Schaffen und seine Sicht der Dinge.... Auf 17 Tracks geht Yatra mit seiner Art von Latin-Pop Risiken ein, von der gefühlvollen Ballade „Tarde" über den sonnenverwöhnten Tanz von „Tacones Rojos" bis hin zum krawalligen Pop-Punk von „Las Dudas", und wirkt in all diesen Stücken wie ein natürlicher Star." - BILLBOARD

Laden Sie das Albumcover von „Dharma" herunter: [hier klicken]

„Im Moment ist das Leben ein Traum für den in Kolumbien geborenen, aufstrebenden Superstar Sebastián Yatra. Er hat ein großartiges neues Album, Dharma, und ist in dem erfolgreichen Disney-Film Encanto als Stimme von Mariano und auf dem Soundtrack zu hören... und er wird in einem Netflix-Film zu sehen sein, der im März Premiere hat. Es ist in der Tat eine sehr gute Zeit, der 27-Jährige zu sein..." - FORBES

„Sebastián Yatra hat ein neues Gefühl der Gelassenheit und Dankbarkeit entwickelt." - ET

„Von Reggaetón über Balladen und Boleros bis hin zu Flamenco und Rock'n'Roll - der kolumbianische Singer/Songwriter hat sich mit seinem neuen Album nicht zurückgehalten." - FLAUNT

„Sebastián Yatra weigert sich, in eine Schublade gesteckt zu werden." „Dharma ist Yatras drittes Studioalbum und ein erfrischend kühner Ansatz für ein offenes Musikkonzept - das Album hält sich nicht an die Zwänge der Genres." - REMEZCLA

„... Yatra kratzt an diesem namenlosen Juckreiz, den wir alle nach ein wenig Wärme und Tanzbarkeit haben. Dharma ist ein Blockbuster des dritten Albums.... Yatra setzt seine Pop-Fusionen fort, lehnt sich bisweilen an die Balladen seiner frühen Karriere an und macht Dharma zu einem abwechslungsreichen Ohrwurm." - DJ BOOTH

„Sebastián Yatras genreübergreifendes Album ‚Dharma' ist sein bisher ambitioniertestes Werk" - mitú

Der vielseitige Musikorchestrator Sebastián Yatra wird außerdem am 23. Februar seine „Dharma World Tour" beginnen, zu der regelmäßig weitere Städte und Länder auf seiner Website hinzugefügt werden: hhttps://sebastianyatra.com/pages/shows-2022. Nordamerikanische Termine werden in Kürze bekannt gegeben!

Sebastián Yatra wird die Live-Performance auf die Premio Lo Nuestro-Bühne bringen, wo er auch für 4 Preise nominiert ist, darunter"Premio Lo Nuestro Artist Of The Year","The Perfect Mix of the Year","Pop Solo Artist Of The Year" und „Pop Collaboration of the Year". Premio Lo Nuestro wird am 24. Februar auf Univision ausgestrahlt.

„Sebastián Yatra hat ein arbeitsreiches Jahr vor sich - und er hat vor, jede Minute davon auszunutzen." - PEOPLE

Pressefotos von Erick Fernando Quezada können [hier] heruntergeladen werden.

