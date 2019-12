Technologie von Anatomage simuliert den Herzschlag eines Toten

Anatomage Inc.

Anatomage Inc, führend in medizinischer 3D-Technologie, hat digital den Herzschlag eines Leichnams rekonstruiert.

Anatomage entwickelt digitale Leichname, die in der Anatomage Table verfügbar sind. Diese Leichen werden aus konservierten menschlichen Toten exakt rekonstruiert und dienen als genaue Referenz für anatomische Studien. Die digitalen Körper verfügen über mehr als 2.500 anatomische Strukturen, die höchst detailliert und segmentiert sind. Jeder Leichnam verfügt über ein vollständig ausgebildetes Gefäßsystem mit nicht nur detailliert dargestellten Arterien und Venen, sondern zudem getrennten Kammern, Klappen und Reizleitungssystemen.

Anatomage ist jetzt in der Lage, das Herz eines Leichnams den gewöhnlichen Zyklus durchlaufen zu lassen. Diese Innovation wird durch eine Vereinigung der digitalen Modellierung von CT-Herzdaten in 3D und genauer anatomischer Details eines Leichnams von Anatomage ermöglicht. Unter Nutzung gewöhnlicher CT-Bilder eines Herzens und statistischer Modelle schätzte Anatomage die Form der vier Herzkammern und simulierte digital die systolischen und diastolischen Phasen des Herzzyklus. Die Bewegung der Klappen, Reizleitung und kardiologische Nerven wurden akkurat modelliert und dann in die schlagenden Herzkammern integriert. Das Ergebnis ist eine umfassende, detaillierte 3D-Darstellung des Herzens mit einem höchst genauen Herzschlag.

Diese neue Technologie ist Teil der kommenden neuen Softwareversion Table 7 für Anatomage Table. Digitale Leichname erhalten erstmalig physiologische Elemente wie Nervenverteilung, Gefäßfunktion und physiologische Simulationen. Die digitalen Leichname von Anatomage dienen als herausragende Werkzeuge für die medizinische Bildung, Entwicklung von Geräten, Forschung und Schulungen.

"Wir sind erfreut darüber, in einem Leichnam echte menschliche Funktionen erzielt zu haben. Dies ist das erste Mal, dass ein Leichnam einen vollständigen Herzzyklus in digitaler Simulation zeigt und ein wichtiger erster Schritt. Digitale Modellierung und Simulation des Verhaltens in der realen Welt ist im Ingenieurswesen eine häufige Praxis. Es begann als grobe und und einfache Modellierung, aber digitale Modellierung und Simulationen sind so ausgefeilt geworden, dass sie Tests in der Praxis ersetzen. Wir sind der Überzeugung, dass es in medizinischen Anwendungen ähnlichen Fortschritt geben wird. Wir stellen digitale Modellierung und Simulation vor, die aus echten menschlichen Körpern stammen. Dies könnte als Grundlage für die Entwicklung medizinischer Geräte, Forschung, Ausbildung und Schulung dienen. Derzeit werden die Körper lebender Tiere oder echte menschliche Leichen für solche Zwecke genutzt. Mit unserer Technologie können wir diese Prozeduren unter Nutzung echter Körper reduzieren und digitale Modellierung und Simulationen mehren. Im Rahmen des Fortschrittes unserer Technologie werden wir Tote in der digitalen Welt zum Leben erwecken." Jack Choi, CEO von Anatomage

Informationen zu Anatomage

Anatomage ist auf dem Markt für Medizintechnik führend und sorgt für ein Ökosystemen von Hardware und Software im Bereich der 3D-Anatomie, mit dem Nutzer Anatomie mit höchster Genauigkeit visualisieren können. Anatomage ist in den Branchen der Bildung und Gesundheitsversorgung tätig und verändert mit seinen innovativen Produkten die Standardbereiche anatomische Ausbildung, medizinische Diagnose und Behandlungsplanung.

