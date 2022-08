localsearch

Localcities neuer Digitalisierungspartner des Schweizerischen Turnverbandes

Bild-Infos

Download

Zürich (ots)

Localcities wird erster Digitalisierungspartner des Schweizerischen Turnverbandes. Die grösste digitale Gemeinde- und Vereinsplattform und der Dachverband des Schweizer Turnsports haben einen Partnerschaftsvertrag über drei Jahre bis Mitte 2025 abgeschlossen.

Der Schweizerische Turnverband (STV) und Localcities bündeln ihre Kräfte. Als Digitalisierungspartner wird die grösste digitale Gemeinde- und Vereinsplattform der Schweiz einerseits den STV in der Weiterentwicklung und beim Ausbau seiner Online-Services unterstützen. Anderseits werden die knapp 3000 Turnvereine des STV von der attraktiven Plattform und von speziellen Angeboten von Localcities profitieren können.

Mit dem Ziel, eine langjährige Partnerschaft aufzubauen, haben der STV und Localcities einen Vertrag über drei Jahre bis Mitte 2025 unterzeichnet. "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Localcities. Unsere Organisationen verfügen beide über eine grosse Tradition in der Schweiz und sind lokal in den Gemeinden und Turnvereinen stark verankert", äussert sich Fabio Corti, Zentralpräsident des STV, zur neuen Partnerschaft. Auch Béatrice Wertli, Direktorin des STV, freut sich auf die Zusammenarbeit: "Die Digitalisierung hat eine grosse Priorität für den STV. Es ist deshalb sehr wertvoll für uns, in diesem Bereich vom Knowhow und der grossen Erfahrung von Localcities profitieren zu können".

Localcities bietet jedem Verein in der Schweiz kostenlos eine digitale Präsenz

Auf seiner digitalen Plattform bündelt Localcities verlässlich alle relevanten Informationen der Schweizer Gemeinden und Vereine und verbessert so die Interaktion zwischen Bürger:innen, Gemeinden und Regionen. Vereine können auf Localcities kostenlos ein eigenes Vereinsprofil erstellen, auf ihre Events hinweisen und erreichen so potenzielle Mitglieder direkt in 2148 Gemeinden. Wer sich zusätzlich für die Webseiten-Lösung von Localcities und die Vereins-Verwaltungs-Software Localclubs entscheidet, bekommt ein digitales Rundumpaket für die einfache und effiziente Vereinspräsentation und - Verwaltung. Localclubs steht Vereinen mit weniger als 100 Mitgliedern kostenlos zur Verfügung.

Als Architektin hinter Localcities steht die Swisscom-Tochter localsearch. "Unser Herz schlägt für jede einzelne Gemeinde und jeden einzelnen Verein, denn wir sind uns ihrer immensen Bedeutung für das Zusammenleben in der Schweiz bewusst. Die Bürgerinnen und Bürger sind bereits sehr digital unterwegs, die Vereine haben da noch viel ungenutztes Potenzial. Mit unserer Erfahrung wollen wir Vereine auf dem Weg der Digitalisierung begleiten und ihnen zum digitalen Erfolg verhelfen. Wir freuen uns sehr, dass der STV als Fundament des Turnsports diese Vision mit uns teilt", sagt Stefano Santinelli, CEO von localsearch.

Schweizerischer Turnverband

Der STV ist der Dachverband des Schweizer Turnsports und ist mit seinen 360'000 Mitgliedern der grösste, polysportive Sportverband der Schweiz. Der STV und seine Turnvereine fördern den wettkampforientierten Sport und bieten der Bevölkerung ein vielfältiges Angebot im Bereich Fitness- und Gesundheitssport. Zudem vertritt der STV die Interessen seiner Mitglieder gegenüber Sport, Politik und Wirtschaft, gemäss seinem Werteversprechen: "Wir ermöglichen schweizweit Sport, Bewegung und Erlebnisse für alle, um Gemeinschaft und Wohlergehen zu schaffen."

Über localsearch

localsearch ist der führende Marketing- und Werbepartner der Schweizer KMU. Das Produktportfolio von localsearch unterstützt Unternehmen dabei, online gefunden zu werden, Neukunden zu gewinnen und diese langfristig zu binden. Mit einfachen und effektiven Lösungen für Onlinemarketing, einer kompetenten Beratung vor Ort und einem attraktiven Preis-Leistungs/Verhältnis trägt localsearch zum Erfolg der Schweizer KMU in der digitalen Welt bei. Mit local.ch und search.ch bewirtschaftet und vermarktet localsearch zudem die reichweitenstärksten Verzeichnis- und Buchungsplattformen in der Schweiz und erreicht mit den beiden Angeboten jeden zweiten Schweizer Onlinenutzer (3,9 Millionen Unique-User pro Monat netto und 7,2 Mio Unique-Clients pro Monat. Quelle: Net-Metrix 2020). local.ch und search.ch zählen zu den beliebtesten Onlineangeboten der Schweiz. Sie werden unter anderem dazu genutzt, Dienstleister zu finden, online Termine zu reservieren, den Wetterbericht zu konsultieren oder eine Reiseroute zu berechnen. Zum localsearch Markenportfolio gehören ausserdem die grösste Schweizer Handwerkerplattform renovero, die Gemeinde- und Vereinsplattform Localcities sowie der Branchenvergleichsdienst anbieter-vergleich.ch.

localsearch, local.ch, search.ch, renovero, Localcities und anbieter-vergleich.ch sind Marken der Swisscom Directories AG. Swisscom Directories AG gehört zu 100 Prozent der Swisscom. Weitere Informationen finden Sie unter localsearch.ch.