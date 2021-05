localsearch

MyLOCALINA Free von localsearch: Neues Gratis-Tischreservationssystem für das Comeback der Schweizer Gastronomie

MyLOCALINA Free von localsearch

Neues Gratis-Tischreservationssystem für das Comeback der Schweizer Gastronomie

Zürich, 27. Mai 2021 – Ab kommendem Montag ist die Innengastronomie wieder für Gäste geöffnet, die Gastrobranche atmet auf. Rechtzeitig zu diesem Neustart unterstützt localsearch die Schweizer Gastronomie mit dem umfassend neu entwickelten Gratis-Tischreservationssystem MyLOCALINA Free. Das neue MyLOCALINA Free verfügt über viele nützliche Profi-Funktionalitäten und ist selbst für grössere Restaurants einsetzbar. Die integrierte COVID-Tracing-Funktion sorgt zudem für eine schnelle und gästefreundliche Erfassung der Kontaktdaten.

MyLOCALINA ist bereits seit einem Jahrzehnt das führende Online-Tischreservationssystem in der Schweiz und digitaler Vorreiter in diesem Bereich. Es unterstützt Gastronomen dabei, das schnell wachsende Gästebedürfnis nach Online-Tischreservationen zu erfüllen und die Auslastung ihres Lokals besser zu steuern. Die in Zürich entwickelte Branchenlösung gibt es wahlweise als kostenpflichtige Premiumvariante oder als kostenfreies MyLOCALINA Free mit bisher eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten.

Kostenfreie Profi-Funktionalitäten

Zum Comeback der Innengastronomie hat localsearch (Swisscom Directories AG), die Digitalagentur für Schweizer KMU, das kostenfreie MyLOCALINA Free unter engem Einbezug von Gastronomen rundum erneuert. MyLOCALINA Free ist jetzt noch einfacher bedienbar und verfügt über viele nützliche Funktionalitäten, die bisher nur den zahlenden Kunden zur Verfügung standen. Dadurch ist die Free-Version selbst für grössere Betriebe attraktiv. Neu integriert die Lösung auch ein praktisches COVID-Tracing-Tool mit QR-Code, über welches die Gäste sehr einfach ihre Kontaktdaten zur Nachverfolgung erfassen können.

Das neue MyLOCALINA Free ermöglicht es Schweizer Gastronomen, die Reservationsabläufe in ihren Betrieben zu digitalisieren und ihren Gästen eine attraktive Reservationsmöglichkeit anzubieten. Das entspricht einem ganz konkreten Gästebedürfnis: Eine repräsentative Umfrage von localsearch zeigt, dass Onlinebuchungen rasant wachsen und davon der Grossteil auf Restaurants entfällt.

«Ob beim Coiffeur, beim Physiotherapeuten oder eben im Restaurant: Der Schweizer Konsument erwartet, dass er online reservieren kann. Kein Wunder wird das Thema für das Gewerbe immer wichtiger. Mit dem innovativen neuen MyLOCALINA Free sorgen wir dafür, dass jeder Schweizer Gastronom zu einer kostenlosen State-of-the-Art Reservationslösung kommt. Für Gäste wird die Auswahl an online buchbaren Restaurants dadurch immer vielfältiger», sagt Stefano Santinelli, CEO von localsearch.

Tablet, Mobile oder Desktop: Das neue MyLOCALINA Free ist auf allen Geräten einsetzbar

Konnte MyLOCALINA Free bisher nur auf einem Desktop-Computer genutzt werden, läuft das neue MyLOCALINA Free als moderne Web-App plattformunabhängig auf Tablet, Mobile oder Desktop. Neu kann der Gastronom seine Sitzplatzkapazitäten vollumfänglich selbst verwalten und den Anteil gewünschter Onlinereservationen eigenständig festlegen. Laufkundschaft und telefonische Reservationen können ebenfalls direkt in dem digitalen Reservationsbuch erfasst werden. Dies ermöglicht eine Auslastungsübersicht in Echtzeit.

