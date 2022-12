Fineqia International Inc

FINEQIA SCHLIESST DRITTE TRANCHE DER PRIVATPLATZIERUNG FÜR INSGESAMT 4,76 MIO. CAD AB

Vancouver, Bc (ots/PRNewswire)

Fineqia International Inc. (das „Unternehmen" oder „Fineqia") (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA) gibt den Abschluss der dritten Tranche (die „dritte Tranche") seiner maklerunabhängigen Privatplatzierung (das „Angebot") bekannt. Das Unternehmen hat 43.185.690 Einheiten (die „Einheiten") ausgegeben und in dieser Tranche einen Bruttoerlös von 431.856,90 CAD erzielt. Das Unternehmen hat außerdem 1.917.720 Einheiten als Vermittlungsprovision für einen Teil des Angebots ausgegeben.

Insgesamt hat das Unternehmen im Rahmen der Privatplatzierung 499.725.810 Einheiten ausgegeben und damit einen Bruttoerlös von 4.756.105,90 CAD erzielt. Das Unternehmen hat außerdem Schulden in Höhe von 221.975,00 CAD umgewandelt und 1.917.720 Einheiten als Vermittlungsprovision ausgegeben. Der Abschluss der dritten Tranche folgt auf die am 12. Oktober 2022 angekündigte Aufstockung des Angebots von 4 Millionen CAD auf 5 Millionen CAD.

„Wir sind überwältigt von der positiven Anerkennung, die wir von derzeitigen und neuen Aktionären für die jüngste Aufstockung unserer Privatplatzierung erhalten haben", sagte Bundeep Singh Rangar, CEO von Fineqia. „Die erhöhte Beteiligung wird es uns ermöglichen, unsere Wachstumspläne weiterhin umzusetzen."

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie der Gesellschaft und einem Kaufoptionsschein (ein „Optionsschein"), der für drei Jahre zum Preis von 0,05 CAD pro Aktie ausgeübt werden kann. Die Gesellschaft kann nach ihrer Option das Verfallsdatum der Optionsscheine beschleunigen, sofern der Schlusskurs der Stammaktien mindestens 0,15 CAD pro Aktie für einen Zeitraum von 20 aufeinanderfolgenden Handelstagen zu jeder Zeit nach vier Monaten und einem Tag nach Ausgabe der Optionsscheine beträgt.

Die Ausgabe bestimmter Anteile an Direktoren und leitende Angestellte des Unternehmens im Rahmen des Angebots wird jeweils als „Transaktion mit verbundenen Parteien" im Sinne des Multilateralen Instruments 61-101 – Schutz von Inhabern einer Minderheit von Wertpapieren bei Sondertransaktionen („MI 61-101") – betrachtet. Das Unternehmen wird sich in Bezug auf die Ausgabe der Einheiten an die Direktoren und leitenden Angestellten auf die in den Abschnitten 5.5 Absatz a) bzw. 5.7 Absatz 1) Buchstabe a) enthaltenen Ausnahmen von den Anforderungen des MI 61-101 hinsichtlich der Bewertung und der Zustimmung der Minderheitsaktionäre berufen.

Der Erlös aus dem Angebot wird verwendet, um das Betriebskapital des Unternehmens zu verbessern.

Das Unternehmen hat die Vermittlergebühren in Höhe von 19.177,20 US-Dollar im Zusammenhang mit der in Anteilen bezahlten Privatplatzierung bezahlt.

Die ausgegebenen Wertpapiere dürfen über einen Zeitraum von vier Monaten zuzüglich eines Tages ab dem Emissionsdatum nicht gehandelt werden. Die Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem United States Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung registriert (der „Act von 1933"). Dementsprechend dürfen diese Wertpapiere nicht in den Vereinigten Staaten oder auf Rechnung von oder zugunsten einer US-Person oder einer Person in den Vereinigten Staaten (wie diese Begriffe in den Vorschriften im Act von 1933 definiert sind) angeboten oder verkauft werden, solange keine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Act von 1933 und anwendbare US-Bundesstaatsgesetze vorliegen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder in einem Rechtsgebiet dar, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre.

Informationen zu Fineqia International Inc.

Fineqia ist ein börsennotiertes Unternehmen in Kanada (CSE: FNQ), den USA (OTC: FNQQF) und Europa (Frankfurt: FNQA). Der strategische Fokus von Fineqia liegt auf der Bereitstellung einer Plattform und damit verbundener Dienstleistungen zur Unterstützung von Wertpapieremissionen und Verwaltung von Schuldverschreibungen. Fineqia baut derzeit sein alternatives Finanzgeschäft aus und verfügt aktuell über ein wachsendes Portfolio von Blockchain-, Fintech- und Kryptowährungstechnologieunternehmen weltweit.

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.fineqia.com

IM NAMEN DES FINEQIA-VORSTANDS

Bundeep Singh Rangar

CEO und Director

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Einige Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen (gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen) enthalten („zukunftsgerichtete Aussagen"). Alle Aussagen, mit Ausnahme von historischen Fakten, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen Fineqia (das „Unternehmen) glaubt, annimmt oder erwartet, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über potenzielle Akquisitionen und Finanzierungen), sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind allgemein an der Verwendung der Wörter „können", „werden", „sollten", „fortsetzen", „erwarten", „antizipieren", „schätzen", „glauben", „beabsichtigen", „planen" oder „prognostizieren" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten, von denen viele vom Unternehmen nicht kontrolliert oder vorhergesagt werden können und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen genannt werden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem und ohne Einschränkung das Scheitern, eine ausreichende Finanzierung zu erhalten, sowie andere Risiken, die in den bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden hinterlegten Offenlegungsunterlagen des Unternehmens dargelegt sind. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie abgegeben wird, es sei denn, das geltende Wertpapierrecht sieht eine andere Regelung vor. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Katarina Kupcikova, Analyst, E-Mail: katarina.kupcikova@fineqia.com, Tel.: +44 7806 730 769; Bundeep Singh Rangar, CEO, E-Mail: bundeep.rangar@fineqia.com, Tel:. +1 778 654 2324

