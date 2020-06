Fineqia International Inc

Größte Online-Kunstauktion der Welt wird Wohltätigkeitsorganisation für Schwarze, Asiaten und ethnische Minderheiten einbeziehen

Art&Co. nimmt Race on the Agenda (ROTA) als siebte Wohltätigkeitsorganisation auf

Art&Co., die weltweit größte Online-Kunstauktion zur Unterstützung von Wohltätigkeitsorganisationen, die das Leid der durch Covid-19 von Krankheiten, Depressionen und häuslicher Gewalt Betroffenen lindern wollen, hat mit Race on the Agenda (ROTA) eine siebte Hilfsorganisation miteinbezogen, um die unverhältnismäßigen Auswirkungen des Coronavirus auf Schwarze, Asiaten und andere ethnische Minderheiten (Black, Asian and Minority Ethnic, BAME) in Großbritannien hervorzuheben. Fineqia International Inc. (das "Unternehmen" oder "Fineqia") (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA) gehört zu den Gründungspartnern von Art&Co.

Das Risiko, an Covid-19 zu sterben, ist (unter Berücksichtigung des Alters) für Schwarze mehr als viermal so hoch wie für Weiße. Für Menschen mit BAME-Hintergrund in England und Wales ist die Wahrscheinlichkeit, an einer Covid-19-Erkrankung zu versterben, doppelt so hoch. Unter den Angehörigen der Gesundheitsberufe sind die Zahlen besonders krass. Jeder fünfte Beschäftigte im Gesundheitswesen hat einen BAME-Hintergrund, aber unter den Verstorbenen stammen drei von fünf aus den BAME-Communities. Bei den Ärzten hatten 90% der Verstorbenen einen BAME-Hintergrund, doppelt so hoch wie ihr proportionaler Anteil beim medizinischen Personal. *

"Dies ist der tödliche Beweis für bestehende sozioökonomische Ungleichheiten in der britischen Gesellschaft", sagt Andy Gregg, CEO von ROTA. "Die Zahlen belegen eine traurige Realität, um deren Veränderung wir uns in den letzten dreieinhalb Jahrzehnten bemühen. Echter Wandel ist längst überfällig".

ROTA will, da das Thema Ungleichbehandlung der Ethnien durch die Black Lives Matter (BLM)-Proteste in den USA und andernorts in den Mittelpunkt gerückt wurde, hervorheben, welche Zahl an Menschenleben das Coronavirus in den BAME-Communities fordert.

"Rassismus existiert nach wie vor, weil die Mehrheit der Menschen dieses System auf allen Ebenen aufrechterhält, erklärt Sola Olulode (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2834634-1&h=4078855565&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2834634-1%26h%3D2491925784%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2834634-1%2526h%253D901067174%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fartandco.net%25252Fartist%25252Fsola-olulode%25252F%2526a%253DSola%2525C2%2525A0Olulode%26a%3DSola%25C2%25A0Olulode&a=Sola%C2%A0Olulode) , eine britisch-nigerianische Künstlerin, die bei Art&Co beteiligt ist. "Dies betrifft Dinge wie bei der Jobvergabe übergangen zu werden, auf der Straße angehalten und durchsucht zu werden, keine Finanzierung zu bekommen, abgeschoben zu werden."

Mehr als 260 Kunstwerke werden von Art&Co an Bieter aus der ganzen Welt versteigert. Die gesammelten Gelder werden von sieben eingetragenen Wohltätigkeitsorganisationen und 42 Künstlern geteilt, die sich im Kampf gegen die vier " D s" des Covid-19-Virus zusammengeschlossen haben, nämlich D isease (Krankheit), D epression, D omestic violence (häusliche Gewalt) und D isproportionate effect on black and ethnic minorities (überproportional starke Auswirkungen auf Schwarze und ethnische Minderheiten).

Unter berühmten Künstlern wie Picasso, Dali, Warhol und Koons ist auch Olulode bei Art&Co repräsentiert, eine aufstrebende Künstlerin, die 2008 Finalistin für den Evening Standard Art Prize war. Als Fürsprecherin für die Rechte von Menschen mit BAME-Hintergrund ist sie mit mehr als einem Dutzend ihrer Werke, die sich mit persönlichen und kollektiven Erfahrungen der Gemeinschaften befassen, auf der Auktions-Site vertreten.

"Schwarze Künstlerinnen und Künstler haben um die Repräsentation in der Kunstwelt gekämpft", sagt Olulode. "Wir müssen ein breiteres Gespräch darüber führen, warum das so ist und wie wir das ändern können".

"ROTA agiert als echte Triebkraft für den dringend benötigten Wandel, und wir sind stolz darauf, die Bemühungen von ROTA zu unterstützen", erklärt Bundeep Singh Rangar, Gründer von Art&Co. und CEO von Fineqia. "Wir haben außerdem sichergestellt, dass Art&Co. wirklich ein Mosaik der gesamten britischen Bevölkerung ist. 80% der Künstler sind aus Großbritannien, 20% sind aus dem Ausland".

International sind Künstler aus Australien, Bulgarien, Kanada, der Tschechischen Republik, Indien, Italien, Lettland, Litauen, Nigeria, Polen, Portugal, Russland, Singapur, der Slowakei, Spanien und den Vereinigten Staaten vertreten. Der jüngste Künstler ist ein 26-jähriger Absolvent des Royal College of Art und Preisträger des Hine Award für Malerei, der älteste ein 65-jähriger amerikanischer Künstler in New York.

Art&Co. wird von PremFinas Geschäftseinheit InsurAid unterstützt. Die Auktion wird bis zum 27. Juni verlängert, um zu verdeutlichen, wie ungleich sich Covid-19 auf BAME-Communities auswirkt, und ROTA durch die Auktion besser unterstützen zu können. Die im Rahmen von InsurAids Art&Co. Projekt gesammelten Gelder werden an arbeitslose Künstler für ihre Kunstwerke und mehrere eingetragene Wohltätigkeitsorganisationen verteilt: ICU Steps, The Care Workers Charity, Khalsa Aid International, Painting Our World in Silver, ROTA, Solace Women's Aid und Za Teb.

*Die Statistiken stammen von der Wohltätigkeitsorganisation The Health Foundation, ( https://www.health.org.uk/news-and-comment/charts-and-infographics/emerging-findings-on-the-impact-of-covid-19-on-black-and-min (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2834634-1&h=516574704&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2834634-1%26h%3D3755959268%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2834634-1%2526h%253D431472760%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.health.org.uk%25252Fnews-and-comment%25252Fcharts-and-infographics%25252Femerging-findings-on-the-impact-of-covid-19-on-black-and-min%2526a%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.health.org.uk%25252Fnews-and-comment%25252Fcharts-and-infographics%25252Femerging-findings-on-the-impact-of-covid-19-on-black-and-min%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.health.org.uk%252Fnews-and-comment%252Fcharts-and-infographics%252Femerging-findings-on-the-impact-of-covid-19-on-black-and-min&a=https%3A%2F%2Fwww.health.org.uk%2Fnews-and-comment%2Fcharts-and-infographics%2Femerging-findings-on-the-impact-of-covid-19-on-black-and-min) ), der British Medical Association ( https://www.bma.org.uk/advice-and-support/covid-19/your-health/covid-19-the-risk-to-bame-doctors (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2834634-1&h=2065621492&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2834634-1%26h%3D3541460208%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2834634-1%2526h%253D1188304284%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.bma.org.uk%25252Fadvice-and-support%25252Fcovid-19%25252Fyour-health%25252Fcovid-19-the-risk-to-bame-doctors%2526a%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.bma.org.uk%25252Fadvice-and-support%25252Fcovid-19%25252Fyour-health%25252Fcovid-19-the-risk-to-bame-doctors%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bma.org.uk%252Fadvice-and-support%252Fcovid-19%252Fyour-health%252Fcovid-19-the-risk-to-bame-doctors&a=https%3A%2F%2Fwww.bma.org.uk%2Fadvice-and-support%2Fcovid-19%2Fyour-health%2Fcovid-19-the-risk-to-bame-doctors) ) und Public Health England ( https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/892085/disparities_review.pdf (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2834634-1&h=1656396557&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2834634-1%26h%3D1362952093%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2834634-1%2526h%253D3151602823%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fassets.publishing.service.gov.uk%25252Fgovernment%25252Fuploads%25252Fsystem%25252Fuploads%25252Fattachment_data%25252Ffile%25252F892085%25252Fdisparities_review.pdf%2526a%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fassets.publishing.service.gov.uk%25252Fgovernment%25252Fuploads%25252Fsystem%25252Fuploads%25252Fattachment_data%25252Ffile%25252F892085%25252Fdisparities_review.pdf%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fassets.publishing.service.gov.uk%252Fgovernment%252Fuploads%252Fsystem%252Fuploads%252Fattachment_data%252Ffile%252F892085%252Fdisparities_review.pdf&a=https%3A%2F%2Fassets.publishing.service.gov.uk%2Fgovernment%2Fuploads%2Fsystem%2Fuploads%2Fattachment_data%2Ffile%2F892085%2Fdisparities_review.pdf) ) und Sky News https://news.sky.com/story/coronavirus-black-and-asian-ethnic-groups-up-to-twice-as-likely-to-die-from-virus-says-public-health-england-11999167 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2834634-1&h=2409149408&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2834634-1%26h%3D3291508758%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2834634-1%2526h%253D836635052%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fnews.sky.com%25252Fstory%25252Fcoronavirus-black-and-asian-ethnic-groups-up-to-twice-as-likely-to-die-from-virus-says-public-health-england-11999167%2526a%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fnews.sky.com%25252Fstory%25252Fcoronavirus-black-and-asian-ethnic-groups-up-to-twice-as-likely-to-die-from-virus-says-public-health-england-11999167%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fnews.sky.com%252Fstory%252Fcoronavirus-black-and-asian-ethnic-groups-up-to-twice-as-likely-to-die-from-virus-says-public-health-england-11999167&a=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Fcoronavirus-black-and-asian-ethnic-groups-up-to-twice-as-likely-to-die-from-virus-says-public-health-england-11999167) .

Informationen zu Art&Co.

Art&Co. ist die größte Online-Kunstauktion der Welt, um Hilfe für die unmittelbaren und längerfristigen Auswirkungen von COVID-19 einschließlich Themen wie Krankheit, psychische Gesundheit und häusliche Gewalt bereitzustellen.

Informationen zu ROTA

Race on the Agenda (ROTA) ist eine in London ansässige, von Mitgliedern der BAME-Communities geführte sozialpolitische Organisation, die sich auf Fragen konzentriert, die Schwarze, Asiaten und andere ethnische Minderheiten (Black, Asian and Minority Ethnic, BAME) betreffen. Die Arbeit von ROTA basiert auf dem Prinzip, dass diejenigen, die direkte Erfahrungen mit Ungleichheit haben, im Mittelpunkt von Lösungen zur Beseitigung der Ungleichheit stehen sollten. Unsere politischen Prioritäten in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Strafjustiz beruhen auf den gelebten Erfahrungen der BAME-Communities und ihrer Organisationen.

INFORMATIONEN FINEQIA INTERNATIONAL INC.

Fineqia International Inc. ist ein in Kanada (CSE: FNQ), den USA (OTC: FNQQF) und Europa (Frankfurt: FNQA) börsennotiertes Unternehmen. Fineqia International gibt Corporate Governance, Kultur, Verfahren und Beziehungen vor, denen das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften unterliegen. Fineqia International steuert und gewährleistet den Erfolg, die Planung und das Wachstum des Unternehmens und all seiner Tochtergesellschaften und Investments, einschließlich derer, die Blockchain-Technologien propagieren. Weitere Informationen finden Sie unter: https://investors.fineqia.com/news (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2834634-1&h=3234422755&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2834634-1%26h%3D2985245150%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2834634-1%2526h%253D1810299328%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Finvestors.fineqia.com%25252Fnews%2526a%253Dhttps%25253A%25252F%25252Finvestors.fineqia.com%25252Fnews%26a%3Dhttps%253A%252F%252Finvestors.fineqia.com%252Fnews&a=https%3A%2F%2Finvestors.fineqia.com%2Fnews) .

Informationen zu PremFina Ltd

PremFina Ltd ist ein in Großbritannien ansässiges Unternehmen für Prämienfinanzierung, das die finanzielle Eingliederung fördert, indem es die Zahlung von Versicherungsprämien in Raten ermöglicht. Das Unternehmen stellt Versicherungsmaklern Finanzierungsmöglichkeiten bereit und bietet über seine Software-as-a-Service (SaaS) Tochtergesellschaft IXL PremFina Ltd. auch maklerfinanzierte und markengebundene Kreditverträge an. PremFina bringt den Maklern höhere Gewinne, größere Autonomie sowie die Möglichkeit, den Lifetime Value ihrer Kunden zu erhöhen, und eröffnet ihnen das Cross-Selling und Up-Selling zusätzlicher Produkte. Zu den Aktionären von PremFina zählen die globalen Investoren Rakuten Capital, Draper Esprit Plc, Thomvest Ventures, Emery Capital, Rubicon Venture Capital, Talis Capital, und der Gründer und CEO des Unternehmens.

Informationen zu InsurAid

InsurAid ist ein PremFina-Unternehmen, das gegründet wurde, um Unternehmens- und Privatspenden zur Unterstützung der von humanitären Katastrophen und Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit Betroffenen zu fördern. InsurAid fokussiert sich auf Ereignisse, für die es nur wenig oder gar keinen Versicherungsschutz gibt.

