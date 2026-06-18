VELLO GmbH

VELLO präsentiert das weltweit erste E-Faltrad mit dem neuen Bosch Hub Line Motor

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Wien (ots)

Mehr Reichweite, mehr Power

Die neue E-Faltrad-Reihe von VELLO setzt neue Maßstäbe in ihrer Klasse: Sie zählt zu den kompaktesten und leichtesten E-Falträdern am Markt und kombiniert die Vorteile eines leistungsstarken E-Bikes mit der Flexibilität eines Faltrads. Dank des neuen Bosch Hub Line Nabenmotors und der speziell entwickelten intelligenten Sensorik – insbesondere des integrierten Neigungssensors – bietet das Fahrrad ein besonders ausgewogenes und natürliches Fahrgefühl. Gleichzeitig wird die Energie effizient genutzt, wodurch auch mit einem kompakten Akku beeindruckende Reichweiten erzielt werden können.

Mit der neuen VIA+ Produktfamilie integriert VELLO erstmals den Bosch Hub Line Antrieb in ein Premium-E-Faltrad mit einem besonders attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Zur hochwertigen Ausstattung gehören unter anderem eine integrierte Supernova StVZO-Lichtanlage sowie hydraulische Shimano-Scheibenbremsen. Das Ergebnis ist ein außergewöhnlich leichtes, voll ausgestattetes E-Bike für Pendler:Innen, Reisende und urbane Entdecker:Innen.

Der patentierte VELLO-Diamantrahmen ohne Faltgelenk im Hauptrahmen verleiht dem VIA+ ein sehr stabiles, direktes und dynamisches Fahrverhalten. Zugleich lässt es sich in Sekunden kompakt zusammenfalten und platzsparend verstauen. Der Rahmen besteht aus doppelt konifiziertem Columbus CroMo-Stahl. Als weltweit einziges MTB-zertifiziertes Faltrad auf dem Markt eignet sich das VIA+ nicht nur für den urbanen Alltag, sondern auch für Ausflüge und leichte Touren abseits befestigter Wege.

Highlights

Bosch Hub Line Nabenmotor mit bis zu 45 Nm Drehmoment und 400 Watt Leistung

Bosch eBike Flow App mit Navigation, Diebstahlschutz und Neigungssensor

Abnehmbarer Akku mit optionalem Zweitakku (bis zu 500 Wh Gesamtkapazität)

USB-C-Ladefunktion fürs Handy

Patentierter VELLO-Diamantrahmen ohne Faltgelenk im Hauptrahmen (in wenigen Sekunden zusammenfaltbar)

Gewicht ab 16,5 kg

Entwickelt in Österreich. Hergestellt in Europa

Jetzt Probe fahren: Eurobike, Frankfurt. Freigelände F12 B40, 24.–27. Juni 2026

Zwei Modelle. Ein Konzept.

Einführungspreis ab 2.990 EUR

VIA+ TOUR

Für Fahrer:Innen, die maximale Bandbreite und sportliche Vielseitigkeit suchen.

Shimano Deore 10-Gang-Schaltung

Hydraulische Scheibenbremsen

Direkte und präzise Schaltvorgänge

Ideal für Pendeln, Touren und anspruchsvolle Strecken

Gewicht ab 16,5 kg

VIA+ URBAN

Für alle, die möglichst wartungsarm unterwegs sein möchten.

Gates Carbon Drive Riemenantrieb

UTgear 2-Gang-Nabenschaltung

Leiser und sauberer Antrieb

Minimaler Wartungsaufwand

Perfekt für den urbanen Alltag

Gewicht ab 16,9 kg

ÜBER BOSCH HUB LINE

Der neue Bosch Hub Line Antrieb unterstützt mit bis zu 45 Nm Drehmoment. Dank der integrierten Neigesensorik passt sich die Motorleistung automatisch an die Fahrsituation und Steigung an. Über die Bosch eBike Flow App stehen Navigation, Fahrdaten, Reichweitenmanagement sowie digitale Sicherheitsfunktionen wie eBike Lock und Standortverfolgung zur Verfügung.

Der abnehmbare Akku kann bequem zu Hause oder im Büro geladen werden. Für maximale Reichweite lässt sich die Kapazität durch einen optionalen Zweitakku auf bis zu 500 Wh erweitern.

ÜBER VELLO

VELLO ist ein in Wien ansässiger Hersteller innovativer Fahrräder für urbane Mobilität. Das Unternehmen verbindet minimalistisches Design mit technischer Funktionalität und entwickelt Produkte, die auf Langlebigkeit, Alltagstauglichkeit und eine nahtlose Integration in den städtischen Raum ausgelegt sind. VELLO wurde unter anderem mit dem Red Dot Award „Best of the Best“, dem Österreichischen Staatspreis Design, dem Deutschen Bundespreis Ecodesign, dem German Design Award sowie dem EUROBIKE Award 2025 sowie IF Design Award 2026 für das E-Cargobike VELLO SUB ausgezeichnet.

Link zu Fotos:

https://drive.google.com/drive/folders/1TdH6pv8-uSZM9t_wLhZuGSunByM0LOEx

Probefahrten auf der Eurobike, Frankfurt

Die Eurobike 2026 findet vom 24. bis 27. Juni 2026 auf dem Gelände der Messe Frankfurt statt. Der globale Branchentreffpunkt der Fahrrad- und Ecomobility-Welt fokussiert sich stärker auf das Fachpublikum und den direkten geschäftlichen Austausch.

Datum: 24.06.2026 - 27.06.2026

Art: Messen

Ort: Messe Frankfurt, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327 Frankfurt am Main

Ludwig-Erhard-Anlage 1

60327 Frankfurt am Main

Deutschland

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